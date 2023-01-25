看看豹式坦克究竟有啥神奇

乌克兰/俄罗斯/德国/豹式坦克

法新社引述专家们说，德国在犹豫不决数周后于今天同意向基辅提供的豹2重型坦克是一种世界级的先进武器，可以对战场局势产生重大影响。

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德国总理朔尔茨今天不仅同意军援乌克兰豹式坦克，还为波兰和其他国家转援该坦克开放绿灯。德国领导人还宣布会交付更先进的豹2型2A-，从德国军队的军库里取用，这让所有人都感到惊讶。

豹2坦克由德国制造商克劳斯-玛菲公司设计，从20世纪70年代末开始系列化生产，以取代美国的M48巴顿坦克，然后再出豹1坦克，此型号坦克能集火力、机动性和防护性优化于一身。

这是重达60吨的作战坦克，大约有3500辆已经生产出厂，坦克配备了一门120毫米滑膛炮，坦克具备1500马力，可以在以每小时70公里的速度移动作战，火炮射程为450公里。

据制造商称，豹式坦克还配备了针对地雷和火箭发射器的 "整体被动保护装置"。坦克四人机组还得益于能远距离定位和瞄准的技术配备。

因豹式坦克在非洲大陆据称被广泛使用，不仅系统上方便了配备弹药和备件，对这种类型装备要求很高的维护工作也被简化。

四种最新的豹式坦克型号都在服役。

但德国以及法国和波兰，各自均也保留国防所需坦克。包括法国的勒克莱尔坦克。

据德国媒体透露，德国总共有312辆豹2，其中100辆正在升级维修，所交付乌克兰的14辆2A6，配备的火炮比以前的炮管长1.32米。它可以发射威力更大的炮弹，而且精度更高。这款在阿富汗使用的坦克还加强了对地雷威胁的防护。

据国际战略研究所（IISS）称，芬兰拥有200多辆2A'坦克，芬兰也准备向乌克兰军队提供豹式坦克坦克。

荷兰总理马克-吕特在《法兰克福汇报》上说，荷兰还可以提供18辆豹式2A4坦克。

据德国媒体报道，其他一些未露名的欧洲和北约国家也愿意作为军援乌克兰联盟的一部分参与这一军援努力。

而拥有350辆坦克的希腊和使用坦克对付叙利亚北部库尔德武装的土耳其是拥有2A4坦克最多的国家。

乌克兰获得豹式坦克对战场的会有重大影响。据国际情报局说，如果乌克兰能够得到总共100辆豹式坦克，那么在对抗俄罗斯军队的战场上将产生后果。乌克兰外交部长Dmytro Kouleba称，乌克兰因此可以拯救该国能源基础设施，并使乌克兰人免遭俄罗斯军队战争罪攻击。

而乌军在装备豹2后，军队可以突破俄罗斯军队的防线，能结束漫长的堑壕战。德国莱茵金属公司的主管阿明-帕珀格证实，“有了豹式坦克，乌克兰士兵们可以战斗中一次推进几十公里的距离。”

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