乌克兰敖德萨荣列联合国世界遗产名录 俄罗斯用导弹报复 法国外长无惧到访

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法国外长科罗纳周四抵达乌克兰西南部城市敖德萨，该城市当天遭俄罗斯新一轮导弹袭击，敖德萨前一天被联合国教科文组织投票，荣列世界遗产名录。俄罗斯今天施发大批导弹袭击乌克兰，包括敖德萨，显示报复乌克兰获得欧美多国纷纷提供豹式坦克，也报复敖德萨列为联合国世界遗产名录。法国外长到访，希望表达法国对乌克兰的支持。

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法国外长科罗纳今天在推特称，"到敖德萨去！为了彰显法国对乌克兰主权的支持，今天和昨天一样，一如既往！"

乌克兰外长库列巴回应称，"感谢你的勇敢的访问!" 库列巴在推特上回答说，在俄罗斯入侵他的国家一周年之际，法国的支持至关重要。

法国外长周三晚间在摩尔多瓦停留，然后于周四抵访敖德萨。她的抵达被推迟，因为俄罗斯对基辅等地发动新一轮导弹袭击，并在基辅造成至少一人死亡，在几个地区造成断电。敖德萨也是袭击目标。

据一位外交人士说，科隆纳和库列巴将特别 "评估乌克兰在军事和民事方面的直接和紧急需求"。据法国官员说，目的是向乌克兰人提供 "符合实际情况的需求 "的装备，并透露说，乌克兰总统泽连斯基 "没有表示急切需要法国的勒克莱尔坦克"，原因 "很明显"，即乌克兰的后勤、维护以及军备库存目前跟不上。

消息人士说："对于任何军队来说，在部队中拥有10种不同类型的坦克会面对一个几乎无法解决的后勤保障。" 消息认为，乌克兰从一开始就想要德国的豹2坦克。

法新社说，这是自2022年2月24日俄罗斯爆发侵略乌克兰战争以来，法国外长科隆纳对乌克兰的第四次访问。

在联合国教科文组织25日将这个黑海上著名城市的历史中心列入世界濒危遗产名单之后，科罗纳在敖德萨的访问具有高度的象征意义，因为俄罗斯军队侵略战争破坏的威胁对敖德萨浓云笼罩。

联合国教科文组织UNESCO的世界遗产委员会的21个成员国是以6票赞成、1票反对和14票弃权，同意将敖德萨的指定区域列入世界遗产名录。

消息没有报告在教科文的表决中哪一个国家投了反对派，又是哪一些国家投了弃权票。

法国外交人士说，敖德萨也是俄罗斯野心"进一步袭击破坏摩尔多瓦、罗马尼亚和整个欧洲稳定的门户"。

法国外长预计于周五访问罗马尼亚，在布加勒斯特与罗马尼亚总统和总理举行会谈。

科罗纳将首先访问Cincu，这是北约使用的一个军事基地，法国Leclerc营部署在这里，这是法国对大西洋联盟在其东翼加强存在的贡献，北约当地军营也有荷兰和比利时的士兵。

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