乌克兰首都又遭俄罗斯导弹雨狂轰 疑遭报复获得豹2

乌克兰/俄罗斯

乌克兰首都基辅今天遭到俄罗斯导弹袭击，俄罗斯军队至少30枚导弹从数个源头向基辅发射轰炸。基辅以及其他地区拉响防空警报。乌克兰军方报告，至少15枚导弹被拦截或击落。至此尚没有伤亡细节报告。俄罗斯发动新一轮导弹袭击，据评论或可能报复欧美纷纷要向乌克兰提供重型坦克抵御俄罗斯军队侵乌新一轮攻势。

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据法新社今天报道称，乌克兰当局报告，星期四上午，在俄罗斯对乌克兰的大规模导弹袭击中，基辅响起了多个爆炸声。在这次袭击中，俄军在向首都发射的导弹，有 "超过15枚 "被乌克兰军队击落。

乌克兰首都市长维塔利-克里琴科在电报群Telegram上说： "基辅有爆炸！"。市长吁请市民留在防空掩护里。基辅军事当局则在同一社交网络上报告说，"超过15枚俄罗斯巡航导弹 "瞄准基辅。并报告15枚导弹都被击落了。

乌克兰空军发言人在电视上说，周四上午正在进行针对乌克兰的导弹攻击，至少有"30多枚俄罗斯导弹"。

乌克兰军方说，"六架图-95飞机从摩尔曼斯克（俄罗斯）地区起飞并向乌克兰发射导弹。乌克兰军方称，"我们预计总共会遭到30多枚导弹攻击"。

乌克兰媒体已经报道了基辅等几个地区发生遭攻击爆炸，多地省长启动防空行动。

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