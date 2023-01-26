俄罗斯解散最久人权组织“赫尔辛基小组”

俄罗斯/“赫尔辛基小组”

俄罗斯司法下令解散在该国历史最为悠久的人权组织“赫尔辛基小组”。该非政府组织被当局指控违反区域地位在莫斯科地区以外开展活动，包括派遣观察员监督审判该组织成员的庭审，或参加在俄罗斯其他地区的活动。

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据本台报道，俄罗斯解散最“年长”的非政府人权组织--赫尔辛基小组。俄罗斯一个法庭的法官甚至不屑于保持面子工程：20分钟内就做出了决定，不到30秒就宣读了判决。莫斯科一家法院周三下令关闭莫斯科赫尔辛基小组。俄罗斯司法机构正在瞄准俄罗斯人权非政府组织。12月底，司法部莫斯科司提出动议，要求解散该人权组织并禁止他们进入俄罗斯其他地区境内。

据"自1996年以来一直是莫斯科赫尔辛基小组成员的列夫-波诺马廖夫说，"这个判决具有象征意义，因为该组织是苏联时期创建的第一个人权组织。"列夫-波诺马廖夫在被指控 "外国特工 "后不得不流亡到法国。莫斯科赫尔辛基小组的成立是为了确保苏联尊重它在欧洲安全与合作会议结束时在1975年《赫尔辛基最后文件》中所作的人权承诺。

列夫-波诺马廖夫说："莫斯科赫尔辛基集团并没有被指控为外国代理人，因为该组织没有接受外国资金。该非政府组织已决定不要此类资金，以保护自己。人们可以说，当局没有理由攻击它，因为它几乎没有收到任何钱，它只雇用了两三个人，它几乎成了一个保密的协会，只与各省的人权维护者保持联系。所有这些都表明，在普京的俄罗斯，"人权捍卫者 "一词本身就是 "公敌"的同义词。人权维护者是俄罗斯的敌人或外国代理人。

欧盟外交部长何塞普-博雷利对俄罗斯对人权的新打击表示遗憾。博雷利在推特上写道：“克里姆林宫正在将俄罗斯在乌克兰的侵略扩展到国内的政治镇压，压制人权捍卫者，压制公民社会和打击那些拒绝独裁和战争的声音。”

“赫尔辛基小组”该非政府组织被指控违反其区域地位在莫斯科地区以外开展活动，包括派遣观察员观察审判或组织成员参加俄罗斯其他地区的活动。这一法庭宣判程序让人想起去年冬天导致非政府组织纪念馆解散的事件，该纪念馆是捍卫人权和纪念苏联罪行受害者的另一个存在。

苏联著名持不同政见者、赫尔辛基集团现任主席瓦列里-瓦西里耶维奇-鲍什切夫说："一切都是预设好的。显示当前的趋势，就是要瓦解任何人权运动。当局先是关闭了纪念馆，现在又在攻击莫斯科赫尔辛基小组。这是对人权运动的打击。因为莫斯科赫尔辛基小组的权威影响很重要，在媒体、政府组织、人权组织甚至当局中都有道德权威。当然，我们会继续战斗。虽然这会越来越困难，真的会很困难，因为当局已经与以前存在的人权和合作组织做出打压。"

该报道称，“赫尔辛基小组”非政府组织的律师昨天立即宣布，他们打算对解散“赫尔辛基小组”的判决提出上诉。

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