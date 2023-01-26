基辅说乌飞行员在美国接受培训 五角大楼未确认

乌飞行员在美国接受培训？

就在德美两国宣布将向乌提供主战坦克后，乌克兰总统泽连斯基向全国发表视频讲话，对德国和美国表达了感谢，但同时再提要求，希望西方向乌提供飞机和远程导弹。泽连斯基表示，自己已经与北约秘书长斯托尔滕贝格通了电话，“应该向乌克兰提供远程导弹和战机，还应扩大在火炮方面的合作”。

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乌克兰国防部长顾问尤里·萨克表示，“下一步的关键是要获得第四代战斗机。”“如果我们得到了这些战斗机，战场上的优势将是巨大的……不仅仅是 F-16第三代或第三代半的战机，还有最新型的第四代飞机，这就是我们想要的。”

乌克兰空军拥有一支陈旧的苏联时代战斗机机队，这些战斗机甚至在基辅 31 多年前宣布独立之前就已经下线，这些战机用于拦截任务和攻击俄罗斯阵地。

西方的军事支持对基辅至关重要，并在战争期间迅速发展，在俄罗斯入侵之前，即使是向乌克兰提供致命援助的想法也备受争议，但西方的供应已经打破了一个又一个禁忌。

乌克兰国防部长顾问尤里·萨克表示，“他们不想给我们重型火炮，然后他们给了，他们不想给我们海马斯系统，然后他们给了，他们不想给我们坦克，现在他们给我们坦克，除了核武器，我们都可以得到。”

荷兰外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）曾表示将以开放的姿态来对待乌克兰方面的军备要求。但说和做还是两码事。

德国总理奥拉夫·朔尔茨态度十分谨慎。他表示，没有可能向乌克兰派遣战斗机。

朔尔茨在联邦议院表示，“我很早就明确表示，我们不是在谈论战斗机，我在这里也是这样做的。”

朔尔茨补充说，“在任何情况下，我们都不会派遣地面部队，我已经说过，北约士兵不会直接卷入乌克兰战争，迄今为止，情况并非如此，将来也不会如此，每个人都可以依靠它。”

乌克兰去年 2 月遭遇俄罗斯入侵——也表示，希望从西方接收远程导弹。

周三，在德国批准向乌克兰交付豹 2 坦克后，莫斯科做出了激烈反应，豹 2 坦克是欧洲各国军队的主力，这一决定肯定会加强乌克兰的攻击力。

“防止战争升级”

朔尔茨表示，西方盟友将继续支持乌克兰，但他也强调了进一步激化冲突的危险。

德国总理朔尔茨表示，“我们必须始终在我们所做的每一件事中明确表明，我们正在做必要和可能的事情来支持乌克兰，但与此同时，我们正在防止战争升级为俄罗斯与北约之间的战争。”

美国方面口头上没有拒绝，但还没有实际行动。乌克兰盟友转让 F-16 应该不会带来问题。 美国驻欧安组织大使迈克尔·卡彭特（Michael Carpenter）由此证实，华盛顿将“”同意某些合作伙伴将“F-16”战斗机转给乌克兰的想法。

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