欧盟推70 个大项目抗衡中国“一带一路”

欧盟/中国/一带一路/全球门户

欧盟对中国一带一路横跨全球的贸易网络​​和基础设施项目的反击终于有了落实。欧盟优先考虑推出70个国际基础设施项目。

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据Politico报道称，从2005年以来中国向近4000个海外投资建设项目投入近2.3万亿美元。欧盟近期酝酿抗衡中国的一带一路。

欧洲称为全球门户项目旨在为发展中国家提供中国在“一带一路”倡议中的战略替代方案，北京被指通过港口开发、能源计划和电信网络在战略贸易路线上投射其力量。

欧盟全球门户的第一个项目包括黑海海底的数字电缆；连接地中海和北非国家的海底光缆，以及喀麦隆的水坝和水电站。

根据POLITICO 获得的一份文件，这些只是欧盟今年在 Global Gateway 下优先考虑的 70 个项目中的一部分。

据一位欧盟高级官员在谈到项目命中名单时说，“全球门户正在变得具体。现在我们是认真的。”

全球门户Global Gateway 的目标是到 2027 年动员高达 3000 亿欧元，来自公共和私人的资金，为欧盟海外基础设施项目提供资金。

相比之下，自 2005 年以来，中国已向近 4,000 个海外投资和建设项目投资了近 2.3 万亿美元。这显示北京在欧盟开始努力扩大其经济影响力之际仍然有财力上巨大的领先优势。

西方一再面临批评 ，称欧美挑战“一带一路”的努力过于分散和缓慢。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩上个月在一次欧盟外长会议上表示，欧盟需要提高竞争力，并在实地取得明显成果。据该报道，那次会议导致了第一批项目被选择落实。

一些全球门户项目据称今年有望采取具体步骤，例如开始建设工作、签署谅解备忘录或选择融资。与此同时，欧盟将在未来几年开始为其他项目奠定基础。

该报道称，欧盟在中国后院计划了几个项目，例如与印度尼西亚的能源转型伙伴关系和菲律宾的数字连接项目。在称为俄罗斯后院的一些项目有哈萨克斯坦的氢能项目、中亚的交通枢纽、蒙古的两个项目和塔吉克斯坦的水电站。

据Politico称，欧盟上周五首次讨论了优先事项清单。两位欧盟官员表示，本周将进行进一步谈判，目标是在 2 月 6 日那一周完成名单。

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