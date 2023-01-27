捷克总统选举第二轮投票，退役将军帕维尔民调领先

捷克/政治

捷克共和国1月27日启动总统选举第二轮投票，选民需要在退役将军帕维尔和曾担任总理的巴比什间做出选择。从最新几项民调结果来看，在首轮投票中仅以微弱优势领先的帕维尔优势日渐明显，有望获胜。

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的确，从三家不同民调机构的最新调查来看，军人出身的帕维尔有可能以58%到59%的优势取胜。被福布斯杂志评为捷克第五大富豪的巴比什得票率可能只在41%左右。

这次总统选举在俄乌战争令欧洲安全面对考验之际举行。尽管选民日益关心因为战争而恶化的通货膨胀，但面对欧洲大门前已经持续11个月的俄乌战争，捷克政府如何站队也是竞选议题之一。巴比什强调他不会让捷克卷入这场战争。在一次电视辩论中他更明确表态说，倘若邻国波兰或波罗的海国家受到攻击，捷克不会派军队支援。他此番表态立即引发舆论反弹，他随后在其推特账户平台上表示，人们误解了他的意思。但似乎为时已晚，波兰和波罗的海三国均立即表达不满。

捷克与这四个国家同属北约组织成员。北约集体防御原则规定，对任何一个成员国的攻击，相当于对所有成员国的攻击。

巴比什是捷克富商，福布斯杂志曾将他列为捷克第五大富豪。他曾任财政部长， 在2017年到2021年间担任政府总理。

他的竞选对手帕维尔则是职业军人出身，尤其在波黑战争中授勋为英雄，他此后曾官至捷克三军总参谋长，后来又担任北约军事委员会主席。1月14日的总统选举首轮投票中，帕维尔以35.4%的支持率，在8位候选人中，险胜得票35%的巴比什。

第二轮选举胜出者将在今年三月，取代将卸任的总统泽曼。泽曼与巴比什都曾是共产党人。巴比什这次参选也获得了泽曼的支持。而帕维尔则获得了现任总理菲亚拉的支持。在捷克政治光谱中属于右翼政党的公民民主党在2021年的立法选举中获胜，菲亚拉接任总理。

俄乌战争爆发后，此前一直倾向与俄罗斯友好的泽曼改变立场，指责普京的战争为“疯狂”。菲亚拉领导的政府坚决承诺向乌克兰提供支持，已向乌克兰提供两亿美元军事援助，并接纳大批乌克兰难民。

捷克总统并无实权，但任命政府总理。

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