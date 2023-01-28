法国外长科隆纳："必须帮助乌克兰重获它应该重获的“

乌克兰 /法国

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳1月26-27号两天对乌克兰的港口重镇敖德萨，默尔瓦多首都基希讷乌，位于罗马尼亚钦库（Cinku）的北约框架下的法军基地以及罗马尼亚首都布加勒斯特进行访问。她在布加勒斯特接受了法广RFI乌克兰语编辑部主编Kateryna Tryfonenko和罗马尼亚语编辑部主编Ovidiu Nahoi的专访。

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”在北约的东翼，在欧洲大陆的东部存在“

Ovidiu Nahoi：您在乌克兰的敖德萨，默尔瓦多的基希讷乌以及罗马尼亚布的这次外交行程的主要信息是什么？

科隆纳：我希望通过您刚才提到的这些城市的名字，大家能看到我两天的行程的连贯性。虽然这是一次短暂而行程紧凑的旅行，但让我做了很多事情。这种一致性是为了表明我们在罗马尼亚的存在，包括你们所在的布加勒斯特。我也很高兴向RFI罗马尼亚语编辑人员致敬；感谢你们为乌克兰和整体新闻自由所做的一切。但我们不仅在这里，我们也与摩尔多瓦和乌克兰在一起。我们非常清楚，地理上的接近同时也是需要保持警惕的信息，不仅我们今天能够在三个国家一起做事，而且我昨天也通过会见摩尔多瓦总统和去敖德萨会见我的乌克兰同僚库列巴，相信这些不仅是我们国家必须看到的信息，也需要让欧洲，让友好国家和盟友以外的安歇看着我们的人看到和明白，那就是，我们正保持警惕，我们在北约联盟的东翼，我们在欧洲大陆的这一部分。大家都知道敖德萨属于乌克兰，我相信这是欧洲以外每个人都必须了解的信息。

法国准备在多大程度上支持乌克兰？

RFI乌克兰语主编特封内科Kateryna Tryfonenko接着指出，去年五月担任外交部长后，法国外长已经去过乌克兰四次。所以非常清楚那里的情况。而且周四去了敖德萨，知道那里第一手资料。她说，乌克兰的每一个人，欧洲的每一个人，都希望这场可怕的战争尽快结束。对乌克兰人来说，战争的结束是俄罗斯的军事失败和归还所有乌克兰领土，包括克里米亚。她的问题是，法国准备在多大程度上支持乌克兰？

科隆纳：我相信我们真的有相同的目标，不仅是法国，还有所有站在乌克兰一边并帮助乌克兰自卫和实现其目标的国家，这些目标包括恢复其独立、主权和领土完整。

如果法国与乌克兰站在一起，那也是因为我们有捍卫普世价值、捍卫国际法原则，很简单，这也是我们的利益。如果没有人尊重基于规则的秩序，如果每个人都可以毫无后果地入侵他们的邻居，我相信我们都会在地球上和远在欧洲之外的地方遭受痛苦。

不幸的是，今天是拿起武器的时候了。我们正在帮助乌克兰保卫自己这个目标，我们知道，为了让乌克兰能够在已经存在但被中断的对话中设想新的阶段，必须找到更好的力量平衡。但对话由乌克兰说了算，时间和条件都由乌克兰决定，也许由乌克兰决定是否准备好迈出第二步。同时，不仅乌克兰有其总统提出的和平计划的十点，而且需要有一个合作伙伴，一个真诚的合作伙伴，也就是俄罗斯。但迄今没有任何迹象表明俄罗斯愿意进行富有成效地、本着诚意进行对话，相反，莫斯科有条不紊地违反其所有承诺，包括其国际承诺和在苏维解体时所作出的承诺。所以，我们必须首先建立这种新的力量平衡，帮助乌克兰重获它需要重获的东西。然后希望在此基础上，能够开启一个新的阶段。

“坚定地致力于打击有罪不罚现象”

Kateryna Tryfonenko：法国宣布启动调查俄罗斯侵略乌克兰的法庭的工作。您认为这个法庭可以采取什么形式，俄罗斯官员是否有一天会被带到这个法庭上？

科隆纳：是的，因为我们必须这样做。我们知道，除非正义得到伸张，否则就不会有持久的和平。因此，我们坚定地致力于打击有罪不罚现象。您提到的是一个在几个国家组成的集团内开展的工作，法国是该集团的成员，不是唯一的，共有20多个国家正在考虑建立一个可以审判侵略罪的特设法庭的可能性。法律途径很复杂。这项工作尚未完成，但这是我们必须考虑的一种可能性，也是我们愿意考虑的。

但这必须被看作是对现有基础上的补充。我们正在实质性地帮助乌克兰法院。你知道法国已经派出了几个调查小组，提供了一个DNA实验室，第二个调查小组将在4月到达。也还有国内司法，例如，在法国和其他国家提出的诉讼。最重要的是国际司法，在这些问题上，国际秩序的顶端是海牙的国际刑事法院，我们也像其他国家一样帮助这个法院，这个法院有管辖权，我必须提醒一点，它可以追溯责任链——检察官是这么说的——我再说一遍，必须让所有人了解不仅可以起诉开枪的人、杀人的人，还可以起诉下达命令的人，甚至可以起诉下达入侵命令的人。过去已经发生过，国家元首在国际刑事法院和类似法庭成立之前以及在《罗马规约》之前接受过调查。因此，有法律途径可循，而且必须有。这一点至关重要。

以上是法国外交部长科隆纳女士接受法广位于布加勒斯特的乌克兰语和罗马尼亚语编辑部的采访。

根据法国外交部网站，法国外交部长在乌克兰敖德萨表明法国对乌克兰人民的长期支持，这是2022年12月13日在巴黎组织的国际会议的后续行动，目前乌克兰继续面临俄罗斯违反国际人道主义法律，蓄意攻击其民用基础设施的情况。她在敖德萨发出的一个推特上说："在敖德萨！为了表达法国对乌克兰主权的支持，今天和过去一样"。

在摩尔多瓦的基希讷乌，法国外长将受到摩尔瓦多总统马亚-桑杜和外长尼库-波佩斯库的接待。借此机会，她将重申，面对俄罗斯对乌克兰的侵略所带来的严重破坏稳定的后果，法国支持摩尔多瓦共和国，作为2022年11月21日在巴黎举行的支持摩尔多瓦的第三次部长级会议的后续行动，并为2023年6月1日在基希讷乌举行的下一次欧洲政治共同体首脑会议做准备。

在罗马尼亚，法国外长与她的罗马尼亚和荷兰同僚一起访问在北约框架内部署在Cincu基地的法国部队。这次访问将是一个机会，重申法国对北约东翼安全和稳定的承诺，并讨论继续支持乌克兰和摩尔多瓦，以及法国与罗马尼亚在团结走廊和乌克兰粮食出口方面的合作。还将讨论当前欧洲的主要问题，包括能源和工业主权。

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