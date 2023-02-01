台湾捷克加热：捷版佩洛西要访台北

捷克/台湾/议会主席访台

捷克共和国议会下院女主席马凯塔·佩卡洛娃·阿达莫娃 (Marketa Pekarova Adamova) 周三向台湾保证，在计划于 3 月访问台北之前，捷克将支持台湾这个尊重人权和自由民主的伙伴国家。捷克总统大选当选总统着重重视对台关系，与台湾总统蔡英文热线电话。尽管遭到中国抗议，捷克议会下院主席坚持访台。

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捷克议会主席在中国强烈抗议后仍然向台湾保证她的支持。据路透社今天报道称，捷克议会下院主席佩卡洛娃周三又与台湾外交部长吴钊燮进行了电话交谈。据捷克议会主席称，“我向部长保证，系统地支持尊重人权和自由民主原则的合作伙伴，属于我们议会外交的优先事项。”

佩卡洛娃计划与一个商人代表团和教育和科学机构的代表一起前往台湾。

捷克新总统Pavel 的亲台立场标志着前总统Milos Zeman治下的捷克关于两岸立场转变，前总统泽曼应于 3 月退位，泽曼一直赞成与北京建立更密切的关系。

捷克共和国与台湾没有外交关系。台湾民选政府强烈反对中国对台湾领土主张，但捷克立法机构和中右翼政府一直在加强与台湾经济和文化联系。

路透社说，大多数国家避免与台湾及其总统进行高层公开互动，不希望激怒强大的世界第二大经济体中国。

据台湾外交部在一份声明中说，台湾外长吴钊燮在与捷克议会主席电话中说，他很高兴看到台湾与捷克在各个领域的交流与合作不断发展和深化。吴钊燮还说，“捷克共和国不畏惧专制政权的胁迫，坚持自由、民主和尊重人权的价值观，不断增进双边友谊，深受台湾人民的钦佩和尊重，”

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