奥朗德称：普京没有疯

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法国前总统奥朗德说，普京没有疯，而且是“非常精明理性”。他警告说，土耳其和中国将寻求在乌克兰战争中充当调解人。

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法国前总统奥朗德 (François Hollande) 告诉 POLITICO，普京 (Vladimir Putin) 是一位“极其精细”的领导人，他打赌西方国家会厌倦支持乌克兰，并同意通过谈判结束对俄罗斯有利的侵乌战争。

据Politico署名尼古拉斯· 维诺库尔今天报道称，奥朗德于 2012 年至 2017 年任职，对普京有着丰富的第一手经验。在莫斯科从乌克兰吞并克里米亚并支持顿巴斯地区的亲俄分裂分子后，他于 2014 年在称之为诺曼底格式下斡旋了与俄罗斯领导人以及前德国总理安格拉默克尔的谈判。

但这些对话的努力被证明是徒劳的，这暴露了普京是一个只懂实力的领导人，并对后来的所有谈判尝试产生了怀疑，包括由现任法国总统马克龙倡导的有争议的单独对话努力。

奥朗德在他的巴黎办公室接受Politico采访。

当被问及普京是否会寻求将冲突扩大到乌克兰以外时，这位前法国领导人说：“普京是一个极端理性的人，或者是一个理性激进的人。” “他有自己的推理，在这个框架内，他准备使用武力。他只能理解我们能够针对他设置的力度。”

在 2 月 24 日俄罗斯全面入侵乌克兰一周年之前，奥朗德补充说，普京将寻求“巩固他的成果以稳定冲突，希望公众舆论会感到厌倦，欧洲人会担心升级，以便在那个阶段提出谈判的前景。”奥朗德说，但与他执政时巴黎和柏林牵头与普京的谈判不同，这一次调解的工作可能落在土耳其或中国身上。奥朗德警告，“这不会让任何人放心。”

马克龙在离开奥朗德政府并于 2017 年赢得总统职位之前曾担任奥朗德的经济部长。马克龙曾亲自尝试与俄罗斯进行外交，在普京入侵乌克兰之前和之后，马克龙与普京进行了多次一对一通话。但对话没有产生任何明确的结果，反而引发了乌克兰和东欧国家的批评，他们也反对马克龙所称俄罗斯在战争结束后需要“安全保证”。

据Politico，奥朗德没有就普京的对话问题批评他的继任者。他说，在入侵之前与普京交谈以“剥夺他的任何争论或借口”是有意义的。但在入侵后“短暂的不确定时期”之后，“不幸的是，关于对话的效用的问题得到了确认。”

对法国和德国在乌克兰战争期间的领导地位或缺乏领导地位的失望，支持了欧洲权力正在向东转移到波兰等国家手中的论点，这些国家一直最直接地支持乌克兰。 但奥朗德并不相信该论点。奥朗德认为北部和东部国家正在冒着风险与美国合作。“这些国家，基本上是波罗的海国家，斯堪的纳维亚国家，基本上与美国有联系。他们将美国的保护视为盾牌。”

“直到今天，”他继续说，美国总统拜登表现出“模范团结，完美地履行了他在跨大西洋联盟中的角色。但明天，换了一位美国总统和一个更加孤立主义的国会，或者至少不那么热衷于支出，美国还会有同样的态度吗？”

奥朗德说，“我们必须让我们的合作伙伴相信，欧盟才是关于原则和政治价值观的根本。我们不应该背离他们，而这种伙伴关系也可以提供宝贵而坚实的安全保障。”

据Politico称，奥朗德是法国在任期间最不受欢迎的总统之一，对他的支持率仅为个位数。但自从离开爱丽舍宫后，他重振旗鼓，现在是该国第二大最受欢迎的政治家，仅次于前总理爱德华·菲利普，领先排在第五的马克龙。这与法国人更喜欢离任的领导人的说法。

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