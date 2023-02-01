英国脱欧3年日子未改善 今举大罢工抗议

英国/脱欧/经济

31日午夜前是英国脱欧3年纪念时，脱欧后英国没有出现政治家们鼓吹的经济金融外贸以及生活水平好上加好愿景，反而相反，各项经济指标下降数个百分点。民众对现状不满加大，酝酿举行多年来最大规模的罢工行动。

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据路透社今天报道称，多达 50 万的英国教师、公务员、火车司机和大学讲师定于1日举行罢工，这是英国多年以来最大规模的协调行动，政府警告称罢工只能将造成更广泛的破坏。

大规模罢工将导致学校关闭。全国大部分地区都没有铁路服务。政府下令军队待命以在英国边境提供帮助。

工会领导人估计将有多达 500,000 人参加，这是至少十年来的最高人数，并且将举行集会反对计划中的新法律以遏制某些部门的罢工，他们认为该提案将进一步破坏选民对政府的信任关系。政府表示将采取“缓解措施”，但罢工将产生重大影响。

随着通货膨胀率超过 10%，这是四十年来的最高水平。

英国还出现了从卫生和运输工人到亚马逊仓库员工和皇家邮政邮政员工的罢工浪潮。他们要求高于通货膨胀率的加薪，以支付飙升的食品和能源费用，他们说这给他们带来了压力，感觉自己没有被善待，并且努力维持生计。

周三，约有 30 万名教师、来自 120 多个政府部门的 10 万名公务员以及数万名大学讲师和铁路工人将采取行动。

下周，护士、救护人员、护理人员、紧急呼叫处理人员和其他医护人员将举行更多罢工，而本周消防员也支持全国罢工。

据路透社说，今天公布的益普索民意调查显示，公众对多次罢工行动存在分歧，40% 的人支持该行动，38% 的人反对。

据法新社说，由于英国政府和企业资方对劳方加薪要求采取强硬态度，英国爆发新一波公私部门大罢工。

随着英国通膨率飙升至11%以上，达到40多年来的最高水准，英国已连续数个月出现万人大罢工，参与人员包括邮政工作人员、律师、护理师和零售业员工。

配合罢工行动，各工会也预定今天举行全国性集会，对保守党政府计划立法禁止公部门员工罢工一事表示反对。

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