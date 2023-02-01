豹2后 欧美仍显考虑军援乌克兰战机

乌克兰/俄罗斯

当西方盟友承诺向乌克兰提供坦克、决定加码对抗俄罗斯时，也就意味着未来援助下一级别军备—喷气式战斗机—的可能性有所增加。尽管欧美目前对援助乌克兰军机有分歧，但评论指欧美或会延续关于豹式坦克援乌模式，分歧争论后达成协议。

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据华尔街日报署名Thomas Grove / Gordon Lubold / Nancy A. Youssef今天报道称，几个月来乌克兰一直要求西方提供战机，本周更升级调门称需要美国的F-16战斗机、或是德国或瑞典的战机，来取代其苏联时代的军机并作为作战主力，只有这样才能将俄罗斯军队驱赶出境。

与本月早些时候关于提供坦克的讨论一样，西方盟友对此举是否明智再次意见分歧。周一晚间被问及此事时，美国总统拜登(Joe Biden)对提供F-16战斗机的想法给出的答案是“不”。与美国一样，德国也表示反对，担心此举可能刺激俄罗斯将战火扩大到乌克兰以外地区。法国总统马克龙(Emmanuel Macron)称或许可以。其他一些盟友则表示赞成。

这种分歧已经成为乌克兰要求提供先进武器时西方盟友的典型反应，常常等他们找到一种可行办法后这种分歧局面就会结束。关于坦克的讨论持续了数月时间，直到德国和美国表示同意。一些人认为关于战斗机的讨论也是类似的模式，一方面对俄乌战争可能升级的担忧加重，另一方面又希望给乌克兰提供重大支持来对抗预期中的俄罗斯攻势。

在巴黎与法国防长会晤后，乌克兰国防部长列兹尼科夫(Oleksii Reznikov)周二表示乌克兰需要飞机，并且认为乌克兰将拿到一些飞机，无论是F-16战机还是欧洲盟友提供的瑞典或法国战机。

列兹尼科夫说，他并没有因为拜登拒绝提供战机而感到气馁，因为美国以前也曾拒绝过。

据该报道，F-16是全球战斗机编列中配置最普遍的机型之一，自1979年首次交付以来，已经为25个国家总计生产提供了4,500多架。F-16有单座和双座两种型号，可以携带精确制导武器，比如联合空对地远攻导弹、智能炸弹和空对空导弹。

这种飞机是与一些欧洲伙伴一起开发的，荷兰、比利时、希腊和波兰的空军仍在使用这种飞机。罗马尼亚去年同意从挪威购买二手F-16战斗机。

乌克兰多年前曾希望逐步引进新的西方喷气式战斗机，以取代其陈旧且已不敷使用的机队，但战争加速了对更新技术的需求，有了这样的技术基辅才能在与俄罗斯空军的竞争中占据优势。

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