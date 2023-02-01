远程火箭弹：美国援乌新武器

乌克兰/俄罗斯

美国准备向乌克兰提供价值超过 20 亿美元的新一笔军事援助，预计首次包括远程火箭弹以及其他弹药和武器。

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美国准备向乌克兰提供超过 20 亿美元的远程武器援助计划可能包括，爱国者防空系统、精确制导弹药和标枪反坦克武器的支持设备。

据路透社引述两名美国官员透露消息，新军援预计最快将于本周公布。其中一名官员表示，该计划的一部分预计为 17.25 亿美元，将来自一个名为乌克兰安全援助计划 (USAI) 的基金，该基金允许拜登总统的政府从工业而非美国武器库存中获取武器.

USAI 的资金将用于购买一种新武器，即波音公司(BA.N) 制造的地面发射小直径炸弹 (GLSDB)，射程为 94 英里（150 公里）。

消息称，美国拒绝了乌克兰对 185 英里（297 公里）射程 ATACMS 导弹的要求。

GLSDB 滑翔炸弹的射程更远，可以让乌克兰击中无法触及的目标，并通过在其后方进一步扰乱俄罗斯，帮助乌克兰军队继续推进反击。

路透社说曾经于去年 11 月首次报道了波音公司提出的为乌克兰部署 GLSDB 的提议。当时预计 GLSDB 可能会在春季到达乌克兰。GLSDB 由 SAAB AB (SAABb.ST)和波音共同制造。它结合了 GBU-39 小直径炸弹 (SDB) 和 M26 火箭发动机，两者在美国库存中都很常见。

根据 SAAB 的网站，GLSDB 是 GPS 制导的，可以克服一些电子干扰，可在所有天气条件下使用，并可用于对付装甲车。GBU-39——将用作 GLSDB 的弹头——具有小型折叠机翼，如果从飞机上掉落并击中直径小至 3 英尺（1 米）的目标，它可以滑翔超过 100 公里。

其中一位官员表示，USAI 的资金还将用于购买 HAWK 防空系统、反无人机系统、反火炮和空中监视雷达、通信设备、PUMA 无人机以及 Patriot 和 Bradley 等主要系统的备件的更多组件.

路透社引述这位官员补充说，还有大量医疗设备——足以装备三个由另一个盟友捐赠的野战医院。

预计该援助还将包括防地雷伏击保护车 (MRAP)、制导多管火箭炮系统 (GMLRS) 和弹药。

路透社说，自俄罗斯 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了价值约 272 亿美元的安全援助。

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