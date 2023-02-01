2024巴黎奥运会要有狂澜 抵制俄白威胁增多

巴黎奥运会/波罗的海国家/法国

波罗的海国家和波兰支持乌克兰要求将所有俄罗斯和白俄罗斯运动员完全排除在巴黎奥运会之外。这让国际奥委会感到尴尬，因为国际奥委会正在努力让俄罗斯与白俄罗斯运动员以个人或中立名义参赛。拉脱维亚率先明确表态否则将抵制巴黎奥运会。评论称无法想象巴黎奥运会在抵抗俄罗斯侵乌战争坚定阵营抵制下还能开得下去。

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针对国际奥委会正在努力让俄罗斯与白俄罗斯运动员以个人或中立名义参加2024年巴黎夏季奥运会，正在遭受俄罗斯侵略战争肆虐的乌克兰提出抵制威胁。

拉脱维亚外交部长埃德加尔斯-林克维奇在与波兰、爱沙尼亚和立陶宛外交部长会晤后在推特上说：“允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加下一届奥运会的决定是不道德和错误的。”

拉脱维亚奥委会已经威胁要抵制巴黎奥运会。拉脱维亚奥委会主席主席佐尔兹-蒂克默说："拉脱维亚不会与侵略国一起参加奥运会。"

拉脱维亚因此与乌克兰的立场保持一致。自国际奥委会（IOC）上周三提出组织被禁运动员可在中立旗帜下参赛打算以来，乌克兰方面的强烈谴责成倍增加， 乌克兰奥委会顾问米哈伊洛-波多里亚克在推特上甚至说：“国际奥委会是乌克兰战争、谋杀和破坏的推动者。”

国际奥委会以最强烈的措辞拒绝了波多里亚克先生的声明和他的诽谤性言论。

但最近几天，抵制俄罗斯的阵线扩大了。波罗的海三国和波兰威胁说，如果俄罗斯人在场，他们必将抵制。法新社说，拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚，1944年曾被强行并入苏联，1990年苏联解体后才独立。而波兰受共产主义政权管辖，1989年前一直是莫斯科的附庸。

上周，波兰体育部长Kamil Bortniczuk说他无法想象俄罗斯人和白俄罗斯人参加巴黎奥运会的可能性。

在爱沙尼亚，总理卡亚-卡拉斯周一说，允许俄罗斯人参加比赛将是对乌克兰人以及在第二次世界大战以来欧洲最严重的反人类罪行中丧生的数万人的嘲弄。立陶宛教育部长将会见拉脱维亚和爱沙尼亚的体育部长，她说她将敦促他们要求将俄罗斯人和白俄罗斯人排除在巴黎奥运会外。

法新社说，自乌克兰战争开始以来，国际奥委会一直坚持认为，禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛并不是一种 "制裁"，因为这些运动员对入侵战争没有直接责任，而是只是为了参加比赛和为了他们自己的安全而采取的缄默这样的"保护措施"，相信他们是 "怀着沉重的心情 "才采取的包括不谴责侵乌战争。国际奥委会还说，排斥运动员与国际奥委会的体育普遍性价值观相违背。

周二晚上，国际奥委会发表了一份“非常冷静”的声明，重申立场称："对俄罗斯和白俄罗斯国家和政府的制裁是明确的，也是没有商量余地的。"国际奥委会并列举了禁止在这两个国家组织体育活动，禁止在所有比赛中使用俄罗斯与白俄罗斯国歌和国旗，以及禁止两国政府的代表参加所有体育活动。

然而，乌克兰总统泽连斯基还是对国际奥委会的官员们进行了抨击："俄罗斯将体育政治化将不可避免地为战争恐怖行为洗白。" 泽连斯基说：“这决不能被容忍。"泽连斯基呼吁："只有自由世界一起才能保护体育不受那些由于某种原因而准备对残酷现实视而不见的官僚的影响。”

据法新社说，俄罗斯奥委会负责人则在周二表示，俄罗斯运动员应该能够不受限制地参加奥运会。俄罗斯官方说，“俄罗斯运动员应该在与所有其他运动员完全相同的条件下参赛。”俄罗斯新闻社援引斯坦尼斯拉夫-波兹德尼亚科夫的话说：“所有额外的条件和标准都不受欢迎，特别是那些带有政治成分的条件和标准，这对奥林匹克运动来说是绝对不能接受的。”

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