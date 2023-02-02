乌克兰与欧盟基辅开峰会 欧盟再诺不变支持

乌克兰/欧盟

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩2日在欧盟委员会委员们以及欧盟高级官员的陪同下抵达乌克兰基辅，在欧盟-乌克兰峰会之前的会见时，特向乌克兰保证欧盟将给予全力不变的支持。此前，法国前总统奥朗德接受美国媒体采访时曾猜测乌克兰战争持续将导致欧盟等国际社会最终对乌克兰援助沦为疲乏与厌倦。

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据法新社今天报道称，欧盟委员会主席冯德莱恩抵达基辅时向乌克兰保证欧盟将一直提供支持。

欧盟委员会主席德莱恩也在推特上写道："我很高兴回到基辅，这是我自俄罗斯入侵乌克兰战争以来第四次来到这里，这一次是我和我的委员会团队一起抵达。"

冯德莱恩说：“我们一起在这里表明，欧盟坚定地与乌克兰站在一起。”

陪同冯德莱恩抵达乌克兰基辅的是欧盟外交部长何塞普-博雷尔，以及约15名欧盟委员会委员，他们将与乌克兰政府的官员举行会议。

欧盟委员会称这次访问是欧洲支持乌克兰面对俄罗斯无理侵略的有力象征。

据该报道，作为欧盟成员国的正式候选国，乌克兰将在3日星期五与欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔举行峰会。

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