乌克兰/俄罗斯/印度/中国

一名乌克兰议员敦促美国制裁继续购买俄罗斯能源的中国和印度，议员并呼吁全面声援反对对乌克兰的入侵。根据该议员，在乌克兰，一些人担心对石油采购采取强硬立场会把中国进一步推向俄罗斯的怀抱。但他说，中国不害怕乌克兰，中国害却怕美国的制裁。

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乌克兰政治家敦促华盛顿制裁中国和印度购买俄罗斯能源的行为。乌克兰议会外交事务委员会负责人奥列克桑德-梅列日科Oleksandr Merezhko1日说，在乌克兰，一些人担心对石油采购采取强硬立场会把中国进一步推向俄罗斯的怀抱。 “我试图解释，这不是问题。” 该议员在访问华盛顿期间对美国国务院特派记者协会的成员说：“中国不害怕乌克兰，中国害怕美国的制裁。”

该议员称，这意味着，美国可以而且应该劝阻中国不要帮助俄罗斯，最好是实施二级制裁，防止中国通过购买俄罗斯的石油和天然气来资助俄罗斯的经济和军事机器。奥列克桑德-梅列日科还解释说，他曾在新德里生活过，他呼吁对印度采取类似措施。

据法新社说，中国与俄罗斯这两个高度依赖外国能源的大国都与俄罗斯有历史联系。实施 "二级制裁 "将意味着针对那些继续与莫斯科进行贸易的国家或公司做出制裁措施。

美国已经使用了这种措施，例如惩罚购买伊朗石油的外国公司。

梅列日科与他的波兰和立陶宛同行在美国呼吁对乌克兰提供更多支持。据立陶宛议员Zygimantas Pavilionis警告说，任何放松对俄罗斯的压力都会产生严重后果。他预测说："如果我们不采取行动，立陶宛的维尔纽斯在六、七年内将成为布查。"

立陶宛议员将立陶宛首都与乌克兰基辅旁的一个城市相比较，布查已成为乌克兰指责俄罗斯军队屠杀平民的象征。

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