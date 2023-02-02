侵乌战让斯大林还魂 俄罗斯高调纪念斯大林格勒战役80周年

俄罗斯/斯大林格勒战役80周年

俄罗斯今天今天隆重纪念斯大林格勒战役80周年。俄罗斯总统普京显示以这个纪念活动来强调正在进行中的侵乌战争的正确性，并把80年前的苏联红军抵抗德国纳粹侵略与今天的俄罗斯军队在乌克兰消灭新纳粹相提并论。俄罗斯当局更把与乌克兰在基辅举行峰会的欧洲联盟比为希特勒一样的纳粹，遭到欧盟不耻。

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据本台报道称，2月2日俄罗斯伏尔加格勒市举行纪念该城再改名前的斯大林格勒改同名战役胜利80周年活动。预计普京将出席。为这一活动，一座斯大林的半身像在当地落成。

据本台在伏尔加格勒的特派记者称，在当地博物馆的外墙上，贴满对这场漫长而激烈的战斗中士兵们的英雄主义和牺牲精神的赞美。巨大的标语仍然写着 "斯大林格勒，胜利的故乡"。

本周三，在广场上，在当时的装甲车和飞机展品前，沿着被霜冻漂白的伏尔加河岸，中午时分有几百人举行塑像揭幕仪式。少数退伍军人，他们的家人在场。三座半身雕像落成：因在载入史册的战役中的功勋而闻名的两位军事领导人，格奥尔基-朱可夫和亚历山大-瓦西里耶夫斯基，以及约瑟夫-斯大林。

这在俄罗斯是一个重要事件，因为关于斯大林的纪念碑很少了，斯大林在20世纪50年代去世，因对斯大林大清洗、古拉格和个人崇拜的清算，斯大林实际上已经从俄罗斯人口中消失。

一些斯大林的雕像确实在20世纪90年代后重新出现，但有时是在小城镇的共产党总部，但从来没有在如此庄严的环境下，由当选官员发表讲话，从扩音器播放音乐，并在雕像脚下放置一束红色康乃馨。

斯大林的“还魂”与乌克兰战争挂钩。当地官员称，今天，在这个特殊的军事行动时期，我们可能前所未有地理解作为战斗行动的领导者是多么困难，我们今天明白，斯大林出色地完成了他的工作，敌人被打败了。"

98岁的叶夫根尼-罗戈夫是最后一批仍然活着的老兵之一，他甚至在三年前克服了科维德。他17岁入伍，当了30年的兵。 他肯定赞同俄罗斯官方的叙述，并说应当教育年轻人要牢牢守住俄罗斯的边界。而且，如果有必要，他还想再次前往柏林。

法新社引据克里姆林宫消息称，俄罗斯总统普京将前往伏尔加格勒即斯大林格勒参加庆祝活动。

斯大林格勒战役（1942-1943）被认为是历史上最血腥的战役之一，双方共死亡约200万人。 声称拥有苏联遗产的俄罗斯仍然将该战役美化为从纳粹主义手中拯救了欧洲的重要事件。

法新社说，随着2022年2月24日俄罗斯在乌克兰的侵略战争行动启动一周年的临近，斯大林格勒战斗的胜利更具有象征意义。在最近夺取乌克兰东部城镇索莱达之后，莫斯科正在加紧行动，这是俄罗斯军队在许多个月中取得的第一个战场成功，也是在经历一系列的失败。

俄罗斯总统普京本人毫不犹豫地将抵抗希特勒的行动与在乌克兰的侵略攻势相提并论。普京在上周五大屠杀受害者国际日之际说，“忘记历史的教训会导致可怕的悲剧重演。” 普京指控乌克兰针对平民的罪行、种族清洗。而俄罗斯军队是在对乌克兰进行惩罚行动。

法新社说，普京的这些言论引起了强烈的反弹，法国外交部长凯瑟琳-科隆纳谴责普京在大屠杀纪念日的言论是"骇人听闻 "和 "令人震惊"。

自苏联解体后，俄罗斯当局对斯大林的态度是矛盾的：官方谴责他在1930年代策划的国家恐怖。但斯大林1953年去世后，至今仍然被葬在克里姆林宫前的红场上。

据历史记载，1942年7月开始的斯大林格勒战役，持续了200个日夜。这座城市变成了一片废墟，是德军毁灭性的空中轰炸和极其激烈的巷战的后果。1943年2月2日，德国元帅弗里德里希-保卢斯的部队在红军的包围下投降，这是二战战争开始以来纳粹军队的第一次投降。

根据苏联当局的命令，斯大林格勒被完全重建，在斯大林死后8年的1961年，城市更名为伏尔加格勒。

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