捷克新总统敦促欧美常规无上限军援乌克兰 普京警告动用全力惩罚德国“新坦克”

俄罗斯/捷克/乌克兰

俄罗斯总统普京今天谴责欧美国家增援乌克兰使俄罗斯再次受到德国坦克的威胁。普京警告说，俄罗斯将动用所有力量回击那些军援乌克兰的国家。

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俄罗斯总统普京今天在纪念苏联在斯大林格勒战胜德军80周年的庆祝活动上说："令人难以置信的是，德国豹式坦克又在威胁俄罗斯了。" 普京还说，俄罗斯对威胁它的国家将动用所有力量有话要说。

普京周四把西方承诺提供给乌克兰的 "豹2 "型坦克抵抗俄罗斯侵乌战争，与斯大林格勒战役作比较。

普京在俄罗斯西南部的伏尔加格勒（原斯大林格勒），在纪念苏联在斯大林格勒战胜德军80周年的庆祝活动上说：“这真令人难以置信，但德国的豹式坦克上的十字架又在威胁着我们。”

普京说，而且，希特勒的继任者再次想利用乌克兰纳粹在乌克兰土地上与俄罗斯作战。

自2月24日开始俄罗斯侵略进攻乌克兰以来，普京一直声称，基辅的当权政治家是 "新纳粹"，他们对这个邻国讲俄语的人口的 "种族灭绝 "负有责任。

法新社说，在柏林的绿灯下，几个西方国家最近承诺向乌克兰提供德制豹2重型坦克。

普京警告说：“那些将包括德国在内的欧洲国家拖入与俄罗斯的新战争，并以不负责任的方式将军援作为既成事实提出的人，以及那些期望在战场上要打败俄罗斯的人显然不明白，与俄罗斯的当代战争将完全与斯大林格勒战役不同。”

普京威胁说：“我们不会把我们的坦克送到他们的边界，但我们有其他东西来回答他们，这将不限于使用装甲车。”

普京没有确指是否是核武器。

与此同时，捷克当选总统、前北约将军彼得-帕维尔周四告诉法新社，西方对饱受战争蹂躏的乌克兰的军事援助不应有任何限制，并敦促盟国应该更加勇敢。

2015年至2018年担任北约军事委员会主席的帕维尔在周六的总统选举中获胜，将于3月9日宣誓就职。61岁的帕维尔在接受法新社采访时说，西方应该向正在与俄罗斯入侵作战的乌克兰提供除核武器以外的所有类型的武器。他说：“就常规武器而言，我真的认为没有理由设置限制。”

他说：如果没有装甲、无人机、大炮和更远距离的导弹，也许还有超音速飞机，乌克兰就无法与这样一个强悍的对手作战。

2022年2月24日入侵乌克兰战争开始以来，包括捷克共和国在内的西方盟友向乌克兰提供了大量军事援助。

据帕维尔批评说，需要更多的勇气，因为一些国家在运送现代武器方面有一些保守的立场。

他对法新社说："如果我们想采取统一立场，我们就有最好的成功机会，我们应该在这些问题上采取统一行动。" 他赞同波兰的建议，即如果得到整个北约的支持，将向乌克兰派遣F-16战斗机。

在当选后的第二天，捷克新总统与乌克兰总统泽连斯基通了电话，向他保证捷克的支持。

他还说，他计划在春季与斯洛伐克总统Zuzana Caputova联合访问乌克兰。

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