美国尖端公司要特价卖无人机给乌克兰：1美元

乌克兰/美国/无人机/1美元

一家美国防务公司公告，希望向乌克兰提供两架精密的作战无人机，只需象征性地支付一美元。该公司呼吁美国政府尽快批准这项交易。

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美国名为通用原子航空系统公司的子公司说，几个月来一直敦促华盛顿向乌克兰交付该公司出产的灰鹰和死神（也被称为 "杀手无人机"）无人机。美国武装部队在阿富汗、叙利亚、伊拉克和其他冲突地区的监视行动和定向攻击中都曾使用这些无人机。该公司的无人机享有威名。

该公司说，这些无人机可以在中等高度上进行长距离飞行，是在与俄罗斯的战争中增强乌克兰防御能力的攻防技术之一。

据法新社说，美国已经向乌克兰提供了几架小型作战和监视无人机，但都不具备通用原子公司飞机的先进技术和远程能力。

据通用原子航空系统公司首席执行官林登-布鲁在一份声明中说：自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，我们已经开始寻找方法，用我们的产品满足乌克兰军队的需求，包括MQ-9死神和MQ-1C灰鹰。据称，也因此，该公司准备以象征性的一美元交出其两架训练用无人机、一个地面控制站和其他设备。

该公司还提出用该公司的机器免费培训乌克兰部队。

据该公司老板布鲁解释说，乌克兰或另一个参与方应该为运输无人机和设置在战场上飞行操作所需付费。

该公司还说，现在所需要的就是美国政府的批准。并说现在是帮助乌克兰军队提供赢得这场战争所需情报配备的时候了。

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