中国多买俄罗斯桶装混合燃料油

俄罗斯/中国/购油

路透社引据贸易消息来源和数据透露，中国有炼油厂正在增加从俄罗斯桶中混合的燃料的进口。西方对俄罗斯侵乌战制裁中的禁运与价格上限，推动俄罗斯油料更多流向亚洲。乌克兰议员敦促欧美制裁从俄罗斯购油的国家与企业。

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据路透社今天报道称，中国增加进口俄罗斯桶中混合燃料油。根据贸易消息来源和数据，中国的独立炼油厂正在增加从俄罗斯桶中混合的折扣燃料油的进口，以用作低成本原料。中国其中一些炼油厂的政府原油进口配额不足.

西方对俄罗斯入侵乌克兰的制裁，包括即将到来的 2 月 5 日禁运和对精炼产品的价格上限，自去年以来一直在推动俄罗斯燃料油桶以诱人的折扣向东进入亚洲。

自 2022 年第二季度以来，这些油一直涌入马来西亚和阿拉伯联合酋长国富查伊拉的船对船转运中心。贸易商将这些桶与其他油混合，以重塑燃料油的原产国品牌。

消息人士称，对这些燃料油货物提供的折扣有助于提高中国独立炼油厂的利润率，并取代一些公司无法在没有配额的情况下进口的原油。该贸易还提供了一种将俄罗斯石油推向市场并为莫斯科带来急需的出口收入的途径。

据中国山东省东部一家独立炼油厂的一位高管表示，“自去年 12 月以来，我们一直在关注俄罗斯燃料油。它很便宜，而且不需要（原油）进口配额。”该炼油厂在过去一年左右没有收到任何政府原油配额，主要购买直馏燃料油来生产柴油和汽油。

官方海关数据显示，中国 12 月燃料油进口总量激增至约 176 万吨，为 2021 年 9 月以来的最高水平。

增长的推动因素是来自马来西亚的出货量激增至一年多来的高位 620,000 吨，而来自阿联酋的每月进口量增至 471,000 吨，为两年来的最高水平。

与此同时，从俄罗斯直接进口的燃料油在 10 月份达到 554,000 吨的峰值后，在 12 月份下滑至 187,000 吨，尽管 2022 年从俄罗斯的总进口量同比增长了一倍多，达到 310 万吨。

路透社说，四位密切跟踪流量的资深贸易消息人士表示，西方贸易公司一直是这些运往中国的燃料油的主要供应商，并补充说 12 月的高水平将持续到 2 月及以后。

他们说，将这些桶输送到中国的最大供应商之一是总部位于瑞士的贸易商 Vitol。

路透社对 Refinitiv Eikon 航运数据的分析显示，在过去四个月里，由 Vitol 租用的浮动存储设施 Brilliant Jewel 与至少六艘以前在俄罗斯港口装载燃料的船只进行了船对船转运业务。

消息人士称，中国石化和中国石油 Chimbusco等中国主要燃油供应商和贸易商也一直在向中国东部舟山和青岛的加油中心运送更多俄罗斯高硫燃料油。航运记录显示，过去四个月，这些公司租用了多批从马来西亚丹绒帕拉帕斯港运往舟山和香港的燃料油。

路透社称，上述涉事单位均拒绝发表回应或评论。

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