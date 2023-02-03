史无前例：欧盟与乌克兰在基辅召开峰会

乌克兰/欧盟

欧盟领导人今天在基辅会与乌克兰总统泽连斯基召开双边峰会，肯定对乌克兰抵抗俄罗斯侵略战争的坚定支持，同时承诺对俄罗斯实施新的制裁。但欧盟可能使乌克兰迅速加入欧盟的希望降温。

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据路透社今天报道称，欧盟-乌克兰今天的双边峰会，可以说是战时峰会，双方在一些问题上会取得进展，但在其他问题上可能令人失望。

欧盟执行委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周四乘火车抵达基辅，这是一次非常具有象征性的旅程，以表明在俄罗斯 2022 年 2 月 24 日入侵邻国即将达一周年之际，欧盟坚定支持乌克兰。

欧盟执行委员会的高级成员会见了乌克兰政府的同行，冯德莱恩和欧盟 27 国领导人主席查尔斯·米歇尔今天与泽连斯基举行会谈。

泽连斯基呼吁欧盟对俄罗斯采取更多惩罚措施，但欧盟为乌战一周年而准备的新制裁措施可能也达不到乌克兰政府的要求。

另外，虽然欧盟支持乌克兰并支持那里的民主和经济改革，但欧盟拒绝在乌克兰处于战争状态时提供加入欧盟的快速通道。欧盟官员列出了多项入境要求，从政治和经济稳定到采用各种欧盟法律。这个过程可能需要数年时间。

最后一个加入欧盟的国家是 2013 年加入欧盟的克罗地亚，经历10年的正式申请时间。

乌克兰在遭俄罗斯入侵后不久提出申请加入欧盟，并于 6 月就破天荒获得欧盟的正式候选国地位。

据欧盟官员表示，周四讨论的主题包括为乌克兰提供更多的武器、资金和能源支持，让其产品更好地进入欧盟市场，加强对莫斯科的制裁，以及努力起诉俄罗斯的战争罪行。欧盟已要求乌克兰采取更多反腐败措施，乌克兰被认为存在地方腐败问题，并表示必须建立可信的记录。

为此，泽连斯基在过去两周宣布对一些官员进行免职和调查，并直言国防部需要廉洁。

欧盟-乌克兰峰会恰逢俄罗斯在东部战场以及东北部和南部对乌克兰军队施压的加剧。欧盟与乌克兰峰会可以说是名副其实的战时峰会

就乌克兰加入欧盟进程，欧盟显示给予了过多的轻松与乐观，现在有可能让乌克兰因落空而失望，同时，欧盟也因此受到多方批评。

据本台报道称，欧盟与乌克兰峰会将讨论的问题之一是乌克兰加入欧盟的问题。波兰和波罗的海国家大量参与向饱受战争蹂躏的邻国提供军事援助，它们是认为应尽快考虑基辅的入会申请的国家之一。但相当多的成员国却不希望发出过于鼓舞人心的信息。去年，法国总统马克龙还说这个过程可能需要 "几十年"。

据本台驻基辅记者Stéphane Siohan称，据最近几个小时向媒体透露的几位专家称，乌克兰总统的随行人员对加入欧盟的期望值非常高，甚至可能太高。对基辅来说，他们的目标是尽快开始与布鲁塞尔的入盟谈判。总理丹尼斯-奇米哈尔说，"这些谈判可能在今年开始，为两年内加入铺平道路。

然而，欧洲的外交官们则要谨慎得多。根据几个消息来源，这次峰会首先是为了让乌克兰放心，重申对加入的支持，但只有在满足几个标准的情况下，才能启动入盟程序。

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