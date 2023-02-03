欧盟与乌克兰基辅峰会 防空警报声大作但尚无俄军导弹袭击报告

乌克兰/俄罗斯

乌克兰各地今天响起空袭警报，但是在空袭警告发出后，没有立即报告有新的导弹袭击。而今天，乌克兰总统泽连斯基与欧盟领导人在基辅召开双边峰会，双方讨论对俄罗斯进一步制裁和乌克兰加入欧盟的前景。

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据路透社今天报道称，欧洲领导人访问乌克兰基辅期间空袭警报响起。

在俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日入侵邻国乌克兰临近一周年之际，欧盟执行委员会主席冯德莱恩和欧盟理事会主席米歇尔前往基辅表示对乌克兰的支持。

欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔周五早上在推特上写道：“我们的决心不会松懈。我们也将支持乌克兰前往欧盟的每一步。”

泽连斯基呼吁欧盟对俄罗斯采取更多惩罚措施。

欧盟与乌克兰在基辅开会同时，乌克兰东部战线战火未停。俄罗斯正在加大对乌克兰东部的乌克兰军队的军事压力，基辅报告说，莫斯科正在派遣数千名士兵和雇佣军去送死，以换取微薄的利益。乌克兰武装部队东部前线发言人 Serhiy Cherevatiy 对乌克兰电台 NV 说：“俄军从他们的征兵部队中招募人员，试图寻找突破乌军防御的地方。” 俄军的“目的是实现控制整个顿涅茨克地区的目标。”

莫斯科则表示，俄军现在在乌克兰的一个主要目标是确保顿涅茨克省其余地区的安全，这是俄军在 9 月份单方面吞并的四个地区之一。过去一周，俄军在巴坤特市周围增大占领地盘。

乌克兰军方周四晚间表示，俄罗斯军队对顿涅茨克地区的克拉马托尔斯克镇发动了两次袭击，破坏了建筑物并造成一些平民伤亡。俄罗斯否认在普京所谓的“特别军事行动”中以平民为目标。

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