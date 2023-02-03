【视频】欧洲理事会主席米歇尔："让我们坚定地与乌克兰人站在一起"

欧洲联盟/乌克兰

俄罗斯入侵乌克兰接近一周年，俄罗斯在乌东攻击愈演愈烈之际，欧盟最高领导人周五（2月3号）在基辅举行会议，对乌克兰的入盟进程表示支持。

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欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩、欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔和乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基聚集一堂。乌克兰首都早上响起了防空警报，提醒人们俄罗斯导弹的另一波风险依然存在。

乌克兰自2022年6月起成为欧盟成员国的正式候选国，这是一个艰巨的过程，需要许多改革，可能需要数年时间，但基辅希望能加快这一进程。

泽伦斯基总统周四表示，他的国家理应在 "今年 "开始就加入欧盟进行谈判。他说："乌克兰进一步融入欧盟的每一步都是对我国人民的鼓舞，"他呼吁国际社会对俄罗斯进一步施压。

在基辅，冯德莱恩说，她正在为2月24日，即入侵一周年纪念日制定针对俄罗斯的新制裁。她没有详细说明她对这第十个方案的意图，但保证该国应 "为其造成的破坏付出代价"。

米歇尔周五抵达乌克兰首都时在推特上承诺："我们将支持你们前往欧盟的每一步。"

在欧盟-乌克兰峰会后举行记者招待会前，米歇尔接受了法国24台专访，他明确表示，"让我们坚定地与乌克兰人站在一起"；

点击视频收看此次专访详细内容：

01:16 欧盟-乌克兰峰会记者招待会；从左到右 欧洲理事会主席米歇尔，乌克兰总统泽伦斯基，欧洲委员会主席冯德莱恩，乌克兰 基辅 2023年2月3号 © ОП

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