乌克兰将获更远距离射程重武器军援

乌克兰/俄罗斯

乌克兰已被承诺可获得更远距离的西方武器军援。乌克兰总统泽连斯基为结束 "俄罗斯的野蛮侵略 "而加大要求获得重武器的申要压力。据美国五角大楼称，新的美国军事援助价值22亿美元，包括可使乌克兰打击力量的射程几乎增加一倍的火箭。专家评估乌克兰未来会得到更多加强版的军援。

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据乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）敦促，"乌军的武器射程越长，乌克兰的部队越机动灵活，俄罗斯的野蛮侵略就会越早结束。"

新的美国军事援助其中包括GLSDB（地面发射的小直径炸弹），这是从地面发射的小直径装置，可以到达150公里以外的目标，从而威胁到俄罗斯后方阵地。

泽连斯基在美国承诺提供更远距离的火箭弹后于昨夜今晨说："如果武器交付加速，特别是远程武器，我们不仅不会从巴赫穆特撤出，（而且）我们将开始结束俄罗斯对顿巴斯的占领，"这个东部地区部分现在在俄罗斯手中。

法国宣布，法国和意大利将在春季提供MAMBA中程地对空防御系统，以帮助乌克兰 "抵御俄罗斯无人机、导弹和飞机的攻击"。

泽连斯基坚称，军队将保卫这个东部关键城市。而俄罗斯士兵几个月来一直试图夺取这个东部战略要地。泽连斯基说，乌克兰军队将全力捍卫该战地。

据法新社今天报道称，在俄罗斯入侵乌克兰近一年后，巴赫穆特已经成为激战的中心，俄罗斯部队最近几周在该地区以重大损失为代价取得了少量的地盘。

法新社记者在周五看到的战争冲突的战场严酷性，激战使巴赫穆特郊区的一些地区变成了废墟。据当局称，该镇现在约有6,500名居民，而战前约有70,000人。

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