法意两国将向乌克兰提供首个欧洲研发的防空反导系统

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法国国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）周五表示，法国和意大利已经同意向乌克兰提供SAMP/T路基车载防空反导弹系统，预计将于今年春季交付，以帮助乌克兰“抵御俄罗斯的无人机、导弹和飞机”。这是西方向乌克兰提供的第一个欧洲远程反导弹系统，由法国和意大利设计。

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勒科尔尼当天与意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）通电话，敲定了这一计划。据法国国防部介绍，“这是第一个（向乌克兰提供的）欧洲远程反导弹系统，由法国和意大利设计。它将使乌克兰能够抵御无人机、导弹和俄罗斯飞机的攻击，覆盖乌克兰领土的很大一部分。”

法国国防部表示：“提供这样的系统是对乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）向其法国和意大利同行表达的保护平民和基础设施免受俄罗斯空中攻击的迫切需要的回应”。声明指，乌克兰于周三获得一部由泰雷兹集团制造的GM-200型雷达，该雷达由法国在2亿欧元的对乌军援基金下资助，将提高SAMP/T防空反导弹系统的有效性。

法国国防部称：“该系统的交付补充了法国和意大利在防空和其他领域已经提供的支持。部长们还重申，他们决心继续支持乌克兰在面对俄罗斯的侵略时捍卫其主权和领土完整”。列兹尼科夫当天通过推特向法意两国防长表示感谢，并称“这将帮助我们从俄罗斯的恐怖袭击中拯救成千上万的生命。我们将一步一步地关闭乌克兰的天空。”

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