俄军调重兵压境 泽连斯基称乌东巴赫穆特告急

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队调集兵力，围攻战略要地巴赫穆特，并希望以此打开今年春季战役局面。乌克兰军队也投入重兵，希望守住该地。乌克兰总统泽连斯基昨夜今晨报告，当地战斗异常激烈。

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据乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰东部前线形势越来越严峻，俄罗斯正在投入越来越多的军队投入战斗。

在经历了数月的挫折之后，俄军一直在争取在战场上取得重大胜利，俄罗斯军队试图紧紧抓住巴赫穆特镇，并图谋控制附近乌克兰军队的主要补给线。俄罗斯军队还试图夺取同样位于顿涅茨克东部地区巴赫穆特西南约 120 公里处的煤矿城市 Vuhledar。

泽连斯基每天的夜间视频讲话说，“我不得不重复，前线的局势很艰难，而且越来越艰难，又到了那个危难时候。俄罗斯侵略者正在投入越来越多的兵力来摧毁我们的防御。” 据泽伦斯基报告，“现在在 巴赫穆特、Vuhledar、Lyman 和其他方向非常困难，”他继续说道。

当天早些时候，乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔在电报群上报告战局称，俄罗斯试图突破乌军巴赫穆特和莱曼的防御工事的努力失败了。

据路透社说，位于巴赫穆特北部的莱曼于 10 月被乌克兰军队从俄军手中夺回解放。

稍早星期五，泽连斯基称决心尽可能长时间地坚守巴赫穆特。

军方报告说，巴赫穆特的局势对乌克兰军队来说正变得越来越残酷。外界称巴赫穆特战场成为新的绞肉机。双方伤亡都惨重。

乌克兰武装部队总参谋部每天都在报告该地区发生了多起战斗，莫斯科军事博客声称俄罗斯在前线取得了一些未经证实的成功。克里姆林宫承认，就士兵的生命而言，围绕巴赫穆特的战斗对俄罗斯来说代价高昂。

俄罗斯独立新闻媒体 Meduza 在 1 月下旬透露称，仅强大的瓦格纳私人军事雇佣兵集团在参与巴赫穆特战役的 50,000 名新兵中，约有 40,000 人死亡或失踪。

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