俄罗斯围攻乌东要地巴赫穆特但并未得逞

泽连斯基

一段时间以来，俄罗斯军队调集兵力，围攻乌克兰东部战略要地巴赫穆特，并希望以此打开今年春季战役局面。乌克兰国防部副部长马里亚尔（Hanna Malyar）5日说：“但因为我军的韧性，他们并未得逞。”乌克兰边境防卫单位通报，乌克兰军人阻止最新攻击行动，并造成敌军4死7伤。

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法新社报导，乌克兰东部卢甘斯克州（Luhansk）州长赫戴（Serhiy Haidai）说，乌克兰军队仍然控制卢甘斯克州最后据点比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。他指出，当地局势紧张，但在乌军控制之下。他说“我们的部队仍坚守阵地。没有人攻占比洛霍里夫卡村，没有人进入那里，那里没有敌人。”

本周，乌克兰总统泽连斯基不断发出警告：乌克兰军队也在巴赫穆特投入重兵，希望守住该地。昨夜今晨报告，当地战斗异常激烈。泽连斯基说：“我常得说前线战局艰困，越来越吃紧，现在又是我得那样说的时候…入侵者投入越来越多军队，来瓦解我国防线。”“巴赫姆特、布格列达尔、利曼（Lyman）等方面现在非常艰困。”

乌克兰国防部副部长马里亚尔（Hanna Malyar）也说：“俄罗斯占领军本周使尽全力来突破我方防线和包围巴赫姆特（Bakhmut），并在利曼（Lyman）地区发动猛烈攻势。”

路透社报道：有莫斯科军事博客声称，俄罗斯在前线取得了一些未经证实的成功。但克里姆林宫承认，俄罗斯士兵在巴赫穆特周围的战斗付出了巨大的生命代价。俄罗斯独立新闻媒体Meduza在1月下旬报道称，参与该战役的强大瓦格纳私人军事集团招募的5万名新兵中，约有4万人死亡或失踪。路透社表示无法独立核实这些报道。

乌克兰军事分析家彼得罗·切尔尼克（Petro Chernyk）告诉24小时乌克兰电视台：俄罗斯伤亡人数高，意味着莫斯科不能为了战场休整而停止进攻，因为这会缓解战斗压力。“这将是我们采取反攻行动的绝佳条件”。

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