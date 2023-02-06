瑞士媒体：俄东正教大牧首基里尔曾为克格勃工作

俄罗斯东正教牧首基里尔

两家瑞士媒体《周日晨报》和《周日报》 日前引述瑞士联邦警察署解密档案材料披露，目前担任俄罗斯东正教大牧首的基里尔上个世纪70年代曾在瑞士，以莫斯科东正教会代表名义，为苏联克格勃工作。

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法新社6日发自日内瓦的消息指出，瑞士《周日晨报》(Le Matin Dimanche)和《周日报》（Sonntagszeitung）在瑞士联邦警察署的解密档案中看到了他的名字和相关记录。

这两家媒体披露说，70年代初，基里尔在瑞士生活，官方的头衔是莫斯科东正教驻总部设在日内瓦的世界基督教会联合会的代表。代号是”米哈伊洛夫“。他的任务是影响这个基督教会联合会的立场。两家媒体的报道指出，上个世纪70年代和80年代，克格勃作为苏联境外情报工作机构，在这个基督教会联合会安插人员，希望引导该组织谴责美国及其盟友，减少对苏联缺乏宗教自由的批评。

两家媒体试图向俄罗斯教会求证，但对方拒绝对此发表任何评论。世界基督教会联合会则表示，他们没有这方面的消息。《周日晨报》采访了目前在世界基督教会联合会中代表俄罗斯教会的基里尔的侄子。他表示，基里尔当年也许受到克格勃严密控制，但并不是克格勃间谍。他特别强调，基里尔非常热爱瑞士。

这并不是媒体首次披露俄罗斯东正教大牧首基里尔曾为苏联间谍部门工作的消息。去年5月，法国《快报》周刊也曾针对基里尔鼎立支持普京入侵乌克兰行动发表文章指出，70年代初在瑞士生活期间，他成为克格勃的一名情报员。

《快报》周刊的文章介绍说，基里尔的祖父是一位东正教神职人员，是斯大林时代大清洗的受害者。但这并没能阻止基里尔进入苏维埃政权严格控制下的东正教服务。普京2012年上台时，三年前已经成为大牧首的基里尔称普京是上帝的奇迹。普京每次军事行动都得到了他的支持

普京2022年2月24日发动入侵乌克兰战争后，2022年5月，欧洲联盟曾一度考虑是否对他采取措施，制裁他对普京入侵行动的全力支持。

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