汇丰银行被指控为“中共压制香港难民同谋”

英国/香港/中国

英国议会周三出台一份长达23页的报告，指责英国的多家银行，尤其是汇丰银行协助中国政府从经济上孤立离开前英国殖民地的香港公民，从而成为"压制香港难民人权的同谋"。

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报告声明指出， "逃到英国的香港人（......）被包括汇丰银行在内的英国银行剥夺了本应属于他们的养老金。报告还谴责银行冻结政治异见人士资产的行为。

声明指出："除了残害香港的抗议者和持不同政见者，中国共产党还试图在经济上孤立那些向英国政府寻求安全和援助的人“。

除了以英国和香港为主要市场的汇丰银行之外，报告还提到了渣打银行，渣打银行的大部分利润也同样来自亚洲。

香港问题议会小组联合主席阿利斯泰尔·卡迈克尔（Alistair Carmichael）称，这些银行不能继续逍遥法外，英国政府必须采取行动，帮助这些受影响的香港人。

卡迈克尔还向彭博新闻社表示，这些银行正在 "做中共的肮脏工作"。因为，这不仅仅是释法，而是涉及到个人获得自己财产的基本权利。这给那些做出离开香港的艰难决定的人带来了真正的困难。"

伦敦曾多次谴责中国在香港镇压异议人士。 根据英国官方的数据，截至去年5月底，已有超过11.3万名香港人获得新的签证在英国定居，为了回应2020年6月北京在香港实施的《国家安全法》，伦敦当局2021年出台对策，为港人加入英国籍铺平道路。

英国签证的申请人必须持有英国国民海外护照（BNO），该护照颁发给1997年香港移交给中国之前出生的香港人，或者父母中至少有一人持有该护照。

中国当局宣布不再承认英国国民海外护照BNO为合法文件，因此，北京认为根据此一护照而获得的英国签证不能再作为永久离开香港的证明，因而拒绝给储蓄者发放他们的养老金。

汇丰银行在接受法新社采访时表示： "对香港、香港人和香港社区有着持久的承诺“。但 "像所有银行一样，我们必须遵守法律和我们运营所在的每个地区的监管机构的指示"。

而渣打银行则并没有回应法新社的评论要求。

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