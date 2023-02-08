【视频】泽伦斯基突访伦敦 要求西方提供战斗机

乌克兰/英国

乌克兰总统泽伦斯基周三（2月7号）突然抵达伦敦，这是他自俄罗斯近一年前侵乌克兰以来，2022年12月访问美国之后第二次已知的出国旅行，英国首相苏纳克亲自去机场接机。

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英国政府在一份声明中说，泽伦斯基会见首相苏纳克和目前在英国训练的乌克兰士兵，并在下议院发表讲话。英国政府在宣布乌克兰总统访问的声明中说："泽伦斯基总统对英国的访问是对他的国家的勇气、决心和斗争的证明，也是对我们两国之间牢不可破的友谊的证明。”

苏纳克在首相府接待了泽伦斯基，泽伦斯基非常感谢英方的邀请，说他很荣幸来到这里，感谢社会对这场战争的支持，感谢您从开战之初就给予的大力支持。

泽伦斯基随后到西敏宫发表演讲，再次要求西方提供战斗机。他说：“我相信这个标志将帮助我们建立下一个联盟，即飞机联盟，我用简单但非常重要的话向你和全世界提出要求：给乌克兰战斗机——自由的翅膀。”

泽伦斯基随后受到国王查理三世的接见。

路透社报道，法国BFM电视台援引 "一致的消息来源 "报道说，马克龙（Emmanuel Macron）将接见泽伦斯基。据德国NTV电视台报道，德国总理朔尔兹也将于周三晚上到巴黎参加乌克兰总统的访问。

爱丽舍宫没有立即回应路透社的确认请求。

01:45 乌克兰总统泽伦斯基到访伦敦 AFP - JUSTIN TALLIS

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