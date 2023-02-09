泽连斯基请欧盟尽快加大力度提供武器，马克龙不谈给乌克兰战斗机的议题

乌克兰总统泽连斯基表示，和俄罗斯打，就是为了保卫欧洲大家庭。2月9日，他在布鲁塞尔亲自向欧盟各国政府领导人表示感谢，谢谢他们在最近几个月对乌克兰毫无保留的支持。

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但是泽连斯基又提出了新的要求，他说需要大炮、弹药、现代化坦克、远程导弹和现代化战斗机。他要求欧盟各国再接再厉，因为乌克兰要赶在侵略者前面，做得要比他们快。

俄罗斯军队最近在顿巴斯取得胜利，泽连斯基呼吁欧盟27国尽快给乌克兰提供军火。乌克兰担心接下来的几个星期，俄罗斯会发动大规模进攻。

泽连斯基同时呼吁欧盟各国加大对莫斯科的经济制裁力度。

俄乌战争以来，欧盟各国一共给乌克兰670亿欧元的援助，包括军事援助、财政援助和人道援助。

德国总理朔尔兹表示，需要支持多长时间，欧盟国家就支持多长时间。爱沙尼亚总理卡拉斯说，我们要加快军事援助，要加大力度，这很关键。

至于泽连斯基要的战斗机，在布鲁塞尔，法国总统马克龙说，在巴黎的时候，没有和泽连斯基谈到这个问题。他认为要看短期内欧盟国家能交付什么。

克里姆林宫的发言人佩斯科夫表示，反对德国、英国和法国进一步的参与。他说直接参与和间接参与的界限正在一点点地消失。俄罗斯方面非遗憾。

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