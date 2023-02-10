基辅：俄朝乌克兰射导弹 穿越北约国罗马尼亚领空

俄射导弹

欧洲 – 乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼表示，俄罗斯10日朝乌克兰发射2枚导弹，曾先后经过摩尔多瓦和北大西洋公约组织（NATO）成员国罗马尼亚的领空。摩尔多瓦将召见俄国大使抗议。但罗马尼亚国防部长回应说， “关于俄罗斯导弹飞越罗马尼亚领空的报道尚未得到证实”。

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在2023年2月10日美国国务院新闻发布会的问答环节中，首席副发言人韦丹·帕特尔（Vedant Patel）表示：总体来说，我们支持摩尔多瓦的主权和领土完整，以及宪法保障的中立性”，但“现阶段，我们没有迹象表明俄罗斯对摩尔多瓦或罗马尼亚构成直接军事威胁。“

路透社报导，扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）说，俄军自黑海发射的2枚口径（Kalibr）巡弋导弹，一度越入摩尔多瓦领空，接着飞入罗马尼亚领空，然后再进入乌克兰。

法新社报导，扎卢兹尼在社群媒体发表贴文说：“上午8点33分(国际标准时间)，2枚俄罗斯口径巡弋式导弹跨越乌克兰和摩尔多瓦的边界。”

“约在10时33分，这些飞弹越入罗马尼亚领空。在这之后，它们再次进入乌克兰领空。”

若消息属实，会是俄乌战争开打以来，北约成员国罗马尼亚的领空首次遭到侵犯。

前苏联加盟共和国摩尔多瓦的外交部发出新闻稿说，10日有一枚俄罗斯飞弹飞越摩尔多瓦领空，因此将召见俄国大使“来向俄方表明，...（这）是令人无法接受的侵犯空域行为”。

罗马尼亚国防部则表示，有关一枚俄罗斯飞弹飞入罗国领空的报导，并未经过证实。

乌克兰新闻网站“乌克兰真理报”（Ukrainska Pravda）引述乌国空军发言人报导，乌国有能力击落这些导弹，但却没这么做，是因为不希望危及他国平民的安全。

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