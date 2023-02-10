捷克议会主席定下月访问台湾

捷克/台湾/议会主席访台

捷克众议院议长埃达莫娃预定3月25日访问台湾，立法院今日朝野协商，也确认3月28日邀艾达莫娃于立院发表演讲。虽然此前美国国会众议院主席佩洛西捷足先登成为第一位西方国家议会女主席访台，但捷克埃达莫娃将是第一位在台湾立法院发表演讲的非台湾邦交国议会女性主席。

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据自由时报署名苏永耀今天报道，捷克众议院议长预定下月访台 3/28立院演说，台湾立法院长游锡堃表示，埃达莫娃将成为“第一位在台湾立法院演说的非邦交国女性国会议长”，他并说期待下个月在台湾相聚！

游锡堃今召集朝野党团协商立院新会期开议日，各党团同意17日为第10届第7会期开议日。此外，各党团也同意3月28日邀请捷克众议院议长埃达莫娃于立法院议场发表演讲。游锡堃稍后于脸书表示，去年7月他访问捷克时，跟埃达莫娃众议长说好，2023年要在台湾相聚的约定，要实现了！

游说，今日朝野党团协商时很快达到共识，支持并欢迎埃达莫娃访问立法院。台湾国会朝野一致欢迎。

据自由时报称，游锡堃担任国会议长以来积极推动国会外交。他今接受广播访问另透露，过去3年多来，其实他已经见了5个外国的议长，但不能对外讲。

该报道称，埃达莫娃预定下月访台，也说明捷克与台湾关系迅速升温。一月时捷克准总统帕维尔才刚与蔡英文总统通话。总理费亚拉去年十月在布尔诺国际工业大展参观台湾馆，近日更对中国的抗议直言反驳。参议院议长韦德齐于2020年访台。面对中国不满与抗议，捷克政要仍纷纷公开挺台。

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