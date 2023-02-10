摩尔多瓦政府今天集体辞职

摩尔多瓦/俄罗斯/乌克兰

摩尔多瓦的亲西方政府10日辞职，此前该政府经历了动荡的 18 个月，受经济动荡和俄罗斯对邻国乌克兰的战争的溢出效应双重夹击。

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据路透社今天报道，摩尔多瓦政府在经济动荡和俄罗斯紧张局势中辞职。摩尔多瓦总统马亚·桑杜接受了总理纳塔利娅·加夫里利塔的辞呈，并提名48岁的总统助理、前内政部长多林·雷琴Recean接替她的职务。雷琴预计将很快获得议会批准。雷琴表示他将继续推动摩尔多瓦加入欧盟并重振经济。

据雷琴今天称，“新政府将有三个优先事项：秩序和纪律、新的生活和经济以及和平与稳定。” 但他面临的挑战包括应对摩尔多瓦所描绘的俄罗斯试图破坏与乌克兰和北约以及欧盟成员国罗马尼亚接壤的 250 万人口的前苏联小共和国的稳定。

俄罗斯在摩尔多瓦的外德涅斯特分离地区设有军队，俄罗斯对前苏联加盟共和国摩尔多瓦加入欧盟的可能性感到愤怒。

周五，当摩尔多瓦抗议俄罗斯导弹在击中乌克兰之前侵犯了摩尔多瓦领空，并召见俄罗斯大使提出抗议时，双边紧张局势进一步升级。摩尔多瓦外交部谴责“最近针对摩尔多瓦的不友好行动和言论”，并表示“绝对不能接受”。

桑杜感谢即将卸任的政府在“危机重重的时代”所做的努力。加夫里利塔 (Gavrilita) 于 2021 年 8 月成为总理，此前她领导的亲欧洲行动党和团结党 (Party of Action and Solidarity) 在议会中获得多数席位，并获得了清理腐败的授权。

欧盟领导人去年在桑杜的外交胜利中接受摩尔多瓦作为成员国候选国。政府一直在规划改革以加速加入 27 国集团，并致力于实现能源供应多元化。但摩尔多瓦面临着飙升的通货膨胀，并且一直在努力应对乌克兰难民的涌入。在俄罗斯袭击乌克兰能源设施后，摩尔多瓦也遭到断电，并努力结束对俄罗斯天然气的依赖。

因价格的急剧上涨，尤其是俄罗斯天然气的价格上涨，导致去年的街头抗议，示威者要求政府和桑杜下台。由流放的反对派政治家伊兰·谢尔（Ilan Shor）组织的抗议活动标志着自2020年在亲欧洲和反腐败赢得选举的桑图受到最严重的政治挑战。但摩尔多瓦当局将抗议活动描述为克里姆林宫发起的破坏政府稳定运动的一部分。

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