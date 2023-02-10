欧盟以及英国计划与新疆遭制裁官员会见遭谴责

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欧盟因安排与中国新疆主管官员会面而受到批评，该新疆官员也计划于2月访问英国也引起争议。欧盟发言人解释称：“欧盟认为这是一个机会，可以直接传达欧盟对新疆人权状况的长期关注。”

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欧盟计划安排与中国新疆主管官员埃尔金-图尼亚兹会面。埃尔金-图尼亚兹将于2月访问欧洲，并准备在伦敦停留。

埃尔金-图尼亚兹被美国政府点名制裁，原因是在指控中国对新疆地区穆斯林维吾尔少数民族的镇压中负重要责任。几年来，中国当局一直被指控，并有证据表明，在新疆的难民营中，有100多万维吾尔人和其他占多数的穆斯林少数民族成员被关押。

据人权观察今天批评说："英国和欧盟不应该被卷入与新疆高级官员的会议里，让中国为在新疆的暴行粉饰。人权观察认为，布鲁塞尔和伦敦应该调查并制裁埃尔金-图尼亚兹和其他中国高级官员在新疆反人类罪行中的作用。

法新社引述欧盟外交部门发言人彼得-斯塔诺说，中国已经通知欧盟，一个由新疆自治区一号领导人率领的代表团将于2月访问布鲁塞尔。该发言人说，"应中方要求，欧盟将组织负责欧盟与中国关系和人权的官员与中国新疆官员的会议"。斯塔诺解释说：“欧盟认为这是一个机会，可以直接传达欧盟对新疆人权状况的长期关注。”

但欧洲议会议员Reinhard Bütikofer（绿党）和Miriam Lexmann（EPP，保守党）说：“虽然与中华人民共和国的接触在总体上仍然是必要的，但我们强烈质疑与直接参与迫害维吾尔人的新疆官员正式会面的明智性。”

英国政府周四证实，正在考虑在英国组织与埃尔金-图尼亚兹会面。但这一想法遭到了来自不同政治立场的欧洲议会议员的谴责，一些人称这是中国的 "宣传噱头 "和 "挑衅"。

联合国最近的一份报告揭示了新疆对维吾尔人的酷刑和强迫劳动的可信指控。

北京拒绝这些指责，并声称美国及其西方国家正在利用这一问题作为 "政治工具"。

2021年，欧盟对四名遭指控对维吾尔人的镇压行为的中国官员实施制裁（签证禁令和资产冻结）。该决定引发了中国政府的报复措施。欧盟议会至此冻结具有里程碑意义的欧盟-中国投资协定的批准。

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