法国称不排除未来为乌克兰提供战斗机

乌克兰/俄罗斯/战机

法国总统马克龙称他不排除在某个时候向乌克兰派遣战斗机。但目前由于俄罗斯威胁发动新的大规模攻势乌克兰更急需强大火力点武器装备。

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据路透社今天报道称，法国不排除为乌克兰提供战斗机，但表示乌克兰需要更直接的火力。

乌克兰总统泽连斯基长期以来一直敦促欧美派遣喷气式战斗机，并于周四表示，几位欧洲领导人已准备好提供战斗飞机。

乌克兰总统泽连斯基昨天在布鲁塞尔参加欧盟峰会，在会后新闻发布会上说：“欧洲将与我们同在，直到我们取得胜利。我从一些欧洲领导人那里听说……准备好向我们提供必要的武器和支持，包括战机。”

当被问及在欧盟领导人峰会结束时向乌克兰派遣喷气式飞机的可能性时，马克龙说：“我绝对不排除任何事情。”

但马克龙表示，目前的首要任务是在未来几周和几个月内帮助乌克兰，而战斗机无法在那个时间段内交付，训练乌克兰飞行员驾驶它们需要时间。马克龙说，应该优先考虑大炮等项目，这些项目已被证明是有效的，而且乌克兰军队已经接受过训练。他说，可能有必要加强此类物品的运送，乌克兰的盟友将在未来几天研究这种可能性。

路透社说，迄今为止，向乌克兰提供武器的西方国家都拒绝派遣能够打击俄罗斯腹地的战斗机或远程武器，以免进一步卷入冲突。

周三，泽连斯基开始了欧洲之行，他在伦敦与英国首相苏纳克会面，并在巴黎与法国总统马克龙和德国总理朔尔兹Olaf Scholz 共进晚餐。苏纳克承诺训练乌克兰飞行员驾驶先进的北约战斗机。他没有提出提供飞机，但表示没有什么是可以讨论的。

据泽连斯基说，马克龙和舒尔茨在巴黎向他承诺的一些内容仍然保密。

路透社说，此举将是迄今为止西方支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略战争的最大转变之一。但俄罗斯警告称这将升级并延长战争冲突。莫斯科警告西方不要升级。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫表示，如果英国或其他西方国家向基辅提供战斗机，受害的将是乌克兰人，而且西方间接和直接参与战争之间的界限正在消失。

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