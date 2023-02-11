东德最后一位共产党总理今去世

德国

路透社今天报道称，汉斯·莫德罗去世，享年 95 岁，他是东德的最后一位共产党总理，柏林墙倒塌后曾负责监督为德国统一开辟道路，并选择过渡到民主。

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东德共产党的继任者在该党在一份声明中报告，“昨晚，汉斯·莫德罗 (Hans Modrow) 离开了我们，享年 95 岁。因此，我们的党失去了一位重要领导人。”

1989 年 11 月 13 日，在将东柏林和西柏林分开 28 年的柏林墙打开四天后，莫德罗曾表示他将帮助把东德变成一个民主国家。

当时，由于东德各地的抗议者要求民主和自由，共产党领导人被迫下台。戈尔巴乔夫 (Mikhail Gorbachev) 在苏联上台后曾要求在苏联主导的东欧也进行变革。1990 年 3 月，莫德罗宣布德意志民主共和国 (GDR) 的第一次也是唯一一次自由选举。选举结果导致他不再担任总理。

尽管莫德罗进行了改革，但反对者指责他试图推迟 1990 年 10 月发生的政治变革和统一。他还因试图重塑而不是废除秘密警察而受到批评。1993 年，莫德罗在 1989 年 5 月的市政选举中被判选举舞弊罪名成立，但并未入狱。有称这些指控是出于政治动机。

1990 年至 1994 年，莫德罗继续在德国议会任职，并于 1999 年至 2004 年担任欧洲议会议员。

莫德罗将自己视为一名改革者，并希望从内部改变共产党。1999 年，他告诉路透社，他不希望旧东德回归，但表示应该承认东德的成就。

莫德罗于 1928 年出生在当时的德国小镇 Jasenitz（现为波兰的 Jasienica），并接受过机械师培训。

第二次世界大战期间，他担任青年消防队排长，并在冲突快结束时成为纳粹民兵组织 Volkssturm 的一员，该组织征召 16 至 60 岁的男子参加最后的战争挣扎。17 岁时，莫德罗被苏联军队俘虏，作为战俘被带到苏联，在那里他参加了反法西斯课程，并成为一名坚定的共产党员。

1949 年，即东德成立的那一年，他回国后找到了一份机械师的工作，并继续学习社会科学和经济学，并获得了博士学位。

莫德罗是自由德国青年运动的一名工作人员，几乎所有东德年轻人都加入了该运动，并在 1973 年至 1989 年期间通过执政的社会统一党 (SED) 晋升为德累斯顿地区党的主席。他还在东德任职议会超过 30 年。

1990 年莫德罗成为东德事实上的领导人，担任最高国家职务。

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