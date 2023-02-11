俄罗斯加大轰炸乌克兰 寻求侵略战争周年胜利

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯加大导弹轰炸乌克兰，以期在新一波攻势夺得战场胜利。据乌克兰指控，俄罗斯军队昨天至少发射了71枚射弹，其中61枚被击落。这些导弹包括Kh-101、Kh-555、Kalibr巡航导弹，以及伊朗设计的Shahed炸弹无人机。乌克兰东部坚守部队今天报告，过去24小时内发生了124次炮击，并且在Bakhmut公路上发生了创纪录的54次部队间战火相接。

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据法新社今天报道，据基辅称，俄罗斯周五用数十枚导弹对乌克兰的能源基地进行了大规模攻击。据乌克兰总理奇米加尔周五说：乌克兰目前失去了44%的核能发电能力，75%的热电厂能力和33%的热电联产厂能力。不过他安抚说：绝大多数乌克兰人仍然可以使用暖气、水和电过冬。

国际原子能机构（IAEA）在一份声明中说，由于电网不稳定，乌克兰西部的Khmelnytskyi原子能发电厂（NPP）的一个反应堆被关闭。

在2月24日俄罗斯入侵一周年的前几天，乌克兰连日来表示，俄罗斯军队将发动一次重大攻势，俄罗斯军队在东部前线加强了压力，俄军在那里正取得进展。

一位亲俄官员丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五报告称，在战斗中心巴赫穆特（Bakhmut）以北取得了进展，俄军在那里切断了一条乌克兰的供应线，在武格莱达（Vugledar）也是两军争夺战战场。

据法新社记者现场报道，星期六上午在基辅听到了几声爆炸声。早上防空警报响起后，居民们纷纷下到地铁里躲避。

自10月以来，在战场上遭遇数次挫折后，俄罗斯军队频频以乌克兰的能源基础设施场所为目标加强轰炸，使数百万乌克兰居民在隆冬时节陷入寒冷和黑暗。

据乌克兰官方称，基辅上空昨天至少10枚导弹被拦截击落，市长维塔利-克里琴科说，没有人员伤亡，但电网受损严重。

据乌克兰能源部称，乌克兰六个地区的能源站点受到轰炸破坏影响，其中扎波罗热（南部）、哈尔科夫（东北部）以及赫梅利尼茨基（西部）的情况尤为 "困难"。

据路透社消息说，乌克兰武装部队在昨夜今晨战报中说，俄罗斯军队星期五向乌克兰发射了 100 多枚导弹，并发动了 12 次空袭和 20 次炮击。乌克兰报告有 61 枚巡航导弹被拦截摧毁。

乌克兰一直在为俄罗斯的新攻势做防御准备，乌克兰警告，在经历了数月的战败之后，俄罗斯总统普京希望在 2 月 24 日入侵周年纪念日之前能够吹嘘战场上的成功。顿涅茨克和卢甘斯克东部地区的乌克兰州长表示，这一攻势已经开始。

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