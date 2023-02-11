俄运动员：巴黎奥运会越来越遥远 因为抵制的声音越来越多

俄罗斯/乌克兰/巴黎奥运会

自从国际奥委会透露另开别门让俄罗斯运动员得以参加明年在巴黎举行的夏季奥运会以来，抗议俄罗斯运动员参赛的声音越来越多。俄罗斯运动员在关注抵制事态，但是他们对参赛的希望感觉是很渺茫。关于俄罗斯运动员应该谴责俄罗斯总统普京发动的侵略乌克兰战争，对俄罗斯运动员来说，是敏感议题。

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路透社今天关于奥运会参赛议题报道从田径运动员着手，称俄罗斯田径明星对被禁止参加国际比赛并不陌生，但因乌克兰遭俄罗斯入侵而使他们错过明年巴黎奥运会的前景加剧了挫败感。

自从国际奥委会 (IOC) 为俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加 2024 年巴黎奥运会试图打开大门以来，要求将他们排除在外的呼声却越来越高。

周五在莫斯科东北部的一个室内跑道上，跨栏运动员谢尔盖·舒本科夫说他正在避免阅读有关俄罗斯奥运前景的新闻。2015 年 110 米栏世界冠军和两届奥运会选手舒本科夫说：“作为一名运动员，我将我的一生都献给了这项体育运动，并始终尽职尽责。”他称，“现在有人告诉我，‘你可能是个好人，但我们不需要你’。”

立陶宛体育部长周五表示，包括美国、德国和澳大利亚在内的35 个国家将要求俄罗斯和白俄罗斯运动员被禁止参加 2024 年奥运会，从而加大了对国际奥委会的压力。

乌克兰及其一些盟友国家已经威胁说，如果俄罗斯和白俄罗斯运动员参加比赛，他们将抵制巴黎奥运会，而国际奥委会则让各国际联合会来决定是否应该为俄罗斯和白俄罗斯运动员提供参赛途径。

“很大程度上取决于世界田联的表现，”舒本科夫说。“当然，那里的一切都不那么美好。”

舒本科夫是这项田径运动的国际管理机构世界田径协会选出的 10 名俄罗斯人之一，他们是在没有俄罗斯国旗或国歌的情况下参加东京奥运会。但那时该措施是对俄罗斯田径协会更广泛制裁的一部分，该联合会自 2015 年以来因兴奋剂违规而被禁赛。

当被问及无法卫冕奥运冠军的可能性时，跳高运动员玛丽亚·拉西茨肯说：“这在心理上很艰难。”

前短跑运动员、四届奥运会奖牌获得者、现任俄罗斯田径联合会副主席的伊琳娜·普里瓦洛娃 (Irina Privalova) 驳斥了俄罗斯运动员中持不同政见者可以作为难民参加比赛的建议。据普里瓦洛娃强硬告诉路透社说，“不支持总统（普京）决定的运动员和其他俄罗斯人都不应代表俄罗斯国家参赛。”

据她称，“我认为那些不支持俄罗斯在乌克兰开战的人已经都走了。留下来的都是那些支持打乌战的人。”

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