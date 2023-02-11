拉夫罗夫称西方孤立俄罗斯失败了

乌克兰/俄罗斯

据俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫称，西方“孤立”俄罗斯的努力已经完全失败，莫斯科正在与非洲、中东、亚太和其他地区的国家建立更牢固的关系。

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据路透社报道称，从非洲归来的拉夫罗夫说西方未能孤立俄罗斯。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周五说，“今天我们可以肯定，西方通过警戒线包围我们来孤立俄罗斯的计划是一场惨败。”拉夫罗夫是在结束近一周的非洲之行后在俄罗斯外交部的一次活动中对俄罗斯外交官所说。

他说：“尽管华盛顿、伦敦和布鲁塞尔策划了一场反俄狂欢，但俄罗斯正在与国际多数国家加强最广泛意义上的睦邻友好关系。”

拉夫罗夫近期的非洲多国访问包括马里、毛里塔尼亚和苏丹以及伊拉克。他最近还访问了南非、埃斯瓦蒂尼、安哥拉和厄立特里亚。

俄罗斯与西方国家的关系已经恶化多年，在近一年前入侵乌克兰后创下新的冷战后低点，俄罗斯称侵略乌克兰是加强自身安全所必需的“特殊军事行动”。

乌克兰的西方盟友将此举视为帝国式的土地掠夺，并对俄罗斯实施全面的经济制裁。俄罗斯在此背景下寻求与中国、印度、阿拉伯和非洲国家以及其他没有加入制裁的国家建立更密切的关系。

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