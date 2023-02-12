乌克兰：激战与反腐两不误

乌克兰

乌克兰积极抵御俄罗斯军队已经在东北地区展开的新一轮攻势，同时，乌克兰当局继续反对腐败，对涉嫌腐败的官员下令革职。乌克兰总统泽连斯基昨夜今晨报告，一名军中高级官员因案被解职。

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据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基周六发布法令，撤销一名高级安全官员的职务。泽连斯基称，他将继续清洗政府以求清廉。

最近几周，乌克兰当局解雇了数十名官员，并展开调查。乌克兰称该措施是作为广泛打击不法行为的一部分。欧盟表示，解决腐败问题是乌克兰加入欧盟 27 国集团的必要条件。

根据总统办公室发布的一份简短法令，泽连斯基解除了鲁斯兰·久巴的国民警卫队副司令的职务。法令没有给出解职的任何理由。

泽连斯基报告说他会见了国防部和执法部门的官员，讨论如何保护机构免受他所说的来自外部或内部的破坏效率的企图。泽连斯基说，“所有这些措施不仅仅是关于某些事件或刑事诉讼个案。国家将继续使机构体制本身现代化。必须保证国家机构的纯洁性。”

该报道称，乌克兰国防部长周四曾表示，该部或武装部队的数百名官员去年在内部审计后受到纪律处分。该部长称他对腐败“零容忍”。

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