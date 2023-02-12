俄军伤亡升至日均八百多人　布林肯未排除向乌克兰提供战机可能性

2月24日是俄罗斯入侵乌克兰一周年，白宫上周五宣布拜登总统将在2月20日访问波兰。英国国防部１２日表示，在过去的两周里，俄罗斯可能遭受了近一年以来的最高伤亡率。

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英国国防部提供的数据显示，过去七天俄罗斯军人在俄乌战场上的平均伤亡人数为每天824人，是6月和7月所报告的平均人数的四倍多。英国国防部表示，这些统计数据出自“可能准确”的乌克兰数据。

英国国防部分析认为，俄罗斯伤亡人数增加“很可能是由于”多个因素，包括缺乏训练有素的人员、前线的协调不畅和资源短缺。而推特上发布的英国情报更新也显示，乌克兰的人员“流失率”仍然很高。

白宫星期五宣布拜登总统将在2月20日访问波兰，与波兰总统杜达（Andrzej Dud）和其他东欧盟友举行会晤。拜登的访问日期接近2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年。白宫国家安全委员会发言人科比（John Kirby）说，拜登此行“将非常明确表示美国将继续与乌克兰站在一起，不管需要多久。”

美国国务卿布林肯日前在华盛顿回答是否向乌克兰提供战机的问题时表示：“随着需求的变化，我们向乌克兰提供的援助也在不断地变化。最近，美国决定将（向乌克兰）提供艾布拉姆斯坦克，当然，德国也提供了豹式坦克，其它欧洲国家也在这样做。”

布林肯表示，美国和外国对乌克兰的安全援助将会继续不断地发展变化，以满足冲突性质的不断变化。布林肯说：“至关重要的，不仅仅是一个特定的武器系统，一种装备，同样重要的是，乌克兰人拥有有效使用它的能力。而这在某些情况下，需要大量的培训。同样重要的是拥有维护的能力。最后，所有这些还都必须整合到一个连贯的战略中。”

到目前为止，美国一直拒绝乌克兰关于援助战斗机的请求。但英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）周三（2月8日）表示，英国将开始培训乌克兰飞行员，以驾驶西方战斗机，并将探讨提供这种飞机的可能性。

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