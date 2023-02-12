德国一政治家警告政府不要和中国单独交往

据德国《商报》报道，在间谍气球事件背景下，德国社民党外事政策专家米歇尔罗特（Michael Roth）警告德国政府在与中国打交道时不要单独行动。

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罗特在为新闻门户网站t-online撰写的客座文章中写道：“我们必须从北京刻意追求的关系双边化转向欧洲对中国的共同政策。作为欧盟国家，我们必须在基本支柱上达成一致，在核心问题上密切协调，用一个声音说话。”

这位联邦议院外事委员会主席指出了中国不断变化的角色，特别是在与俄罗斯的关系方面。他说，习近平上升到党和国家最高层，不仅导致了中国在国内更多的威权统治，也导致了中国更为气势汹汹的外交政策。中国在俄罗斯侵略战争之后所扮演的角色，已经明确了该国在国际上所追求的目标。虽然北京官方宣称保持中立，但与此同时，如果没有中国的政治和经济支持，俄罗斯将在国际上被孤立，经济上更深陷危机。

罗特认为，这两个国家都在追求同样的战略目标，他们希望有一个不是基于法律基础，而是基于强者权力的国际秩序。罗特建议，现在的重要步骤包括欧洲国家元首和政府首脑联合访问北京。11月，德国社民党籍总理朔尔茨在没有法国总统马克龙的情况下前往北京，引起法国不满。

德国媒体普遍认为，气球事件加剧了美中紧张局势。德国《世界报》认为，美国总统拜登是真正的对华鹰隼。在击落气球后，他表示要和北京战斗。这不是拜登第一次寻求对抗。他加剧了两个世界大国之间的冲突，必要时，他显然不避免军事冲突。

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