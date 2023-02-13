乌东巴赫穆特激战 乌军困守

乌克兰/俄罗斯/巴赫穆特

乌克兰东部城市巴赫穆特是俄罗斯入侵开始以来时间最长、最血腥的战斗现场。随着2月24日战争开始一周年的临近，巴赫穆特战斗也愈演愈烈，越来越像1916年在法国东部凡尔登战役，已经具有战争象征意义。

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据法新社今天报道称，俄罗斯希望在几个月的挫折后取得第一个重大胜利，但基辅决心坚持下去。双方聚焦巴赫穆特。而随着双方的挖掘战壕，军队和平民的投入已经盖过了控制这个前工业城市的战略重要性，这个城市的东部、北部和南部地区已经变成了废墟。

根据英国情报部门的说法，俄罗斯在巴赫穆特的推进已经停止，但军事压力依然存在。周日，俄罗斯准军事组织瓦格纳宣称占领了巴哈姆特以北几公里处的克拉斯纳霍拉。

但这为乌克兰总统泽连斯基一再呼吁从西方国家获得更多武器提供了理由。

俄罗斯军队集结大量兵力围困巴赫穆特，志在必得。乌克兰军队也调集兵力坚守。军事评论警告，乌军兵力与武器装备与俄罗斯军队不成比例。

这场战斗不仅仅是关于高精尖的武器。在乌克兰军事分析家奥列克桑德勒-科瓦连科看来，基辅还需要获得标准的大炮和弹药。

俄罗斯军队和瓦格纳雇佣军被指控利用准备不足的新兵作为炮灰。然而，基辅也正在遭受严重损失。乌克兰领土防卫部队列昂诺夫少校声称，在1月份的三天里，他的队伍中就有十几名伤员。

但双方都没有报告伤亡情况，乌克兰军队和俄罗斯军队都将巴赫穆特战役描述为乌克兰战争中最血腥的战场。在北部前线附近，法新社在1月下旬曾看到约有十几具被认为是瓦格纳雇佣军士兵的尸体，被遗弃在冰冻的地面上。

燃烧的建筑物、残余的炮弹或散落着人肉的血雪，被围困的巴赫穆特城市的战斗痕迹几乎随处可见。

乌克兰部队正准备迎接进行另一次俄军的攻击，他们挖掘新的战壕，试图遏制俄罗斯军队进攻。

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