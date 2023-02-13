挪威直指俄罗斯与中国是主要威胁 主张强硬应对

挪威/乌克兰/俄罗斯

挪威情报部门今天称，俄罗斯国家在未来几年将会变得 "更加独裁和军事化"，俄罗斯和中国仍然是挪威这个北欧国家的主要威胁。

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挪威今天公布本年度风险评估报告，该评估是2022年2月24日乌克兰战争爆发后的首次，与之前的评估一样，风险评估结论是俄罗斯和中国是挪威安全和利益的主要威胁。

据挪威军事情报部门的第二把手拉尔斯-诺德鲁姆（Lars Nordrum）在介绍挪威这个与俄罗斯接壤的北约成员国的年度风险评估报告时说：挪威没有回头路了。他说："俄罗斯国家将更加专制和军事化。" 他提到俄罗斯公众舆论被宣传所操纵，以及莫斯科与其他专制政权的关系更加密切。他指出，“俄罗斯的利益不会与西方的利益所相容。”

据拉尔斯-诺德鲁姆说，侵乌战争对 "俄罗斯来说是一场灾难"，他列举了西方贸易制裁的影响、莫斯科的国际孤立以及在乌克兰战场"超过10万名俄罗斯士兵被杀或受伤"。他还指出，这场冲突提高了挪威的地缘政治重要性，尤其是因为侵乌战争使挪威成为欧洲大陆的主要天然气供应国，而不再是俄罗斯。

他指出："欧洲国家将在许多年内会依赖挪威的能源供应。"

据挪威国内情报局（PST）警告，俄罗斯去年试图"对能源安全施加压力 "，今年将"尽可能多地收集 "有关挪威石油、天然气和电力部门的情报。

然而，挪威科技协会领导人贝特-甘格斯说，俄罗斯在2023年"不太可能 "破坏挪威的能源基础设施。但挪威国内情报局警告，如果俄罗斯想使与北约和西方的冲突升级，破坏可能会成为当前的一种选项与现实。" 据PST的报告说，该报告对最机密的信息进行了分析和编辑。

据法新社说，据称，去年北溪1号和2号天然气管道在邻近的波罗的海遭到破坏，俄罗斯和美国相互指责这一行为。战争危机导致挪威加强了对该国战略地点周围的安全保护，包括其能源设施。

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