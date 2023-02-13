摩尔多瓦总统警告俄罗斯的推翻阴谋

摩尔多瓦/俄罗斯/乌克兰

摩尔多瓦总统今天指责俄罗斯计划利用外国破坏者来推翻摩尔多瓦政府，阻止该国加入欧盟，并将摩尔多瓦纳入于对乌克兰的侵略战争。

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据路透社今天不，摩尔多瓦总统警告俄罗斯阴谋推翻该国。

稍早，乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 上周表示，乌克兰发现了一项“旨在摧毁摩尔多瓦”的俄罗斯情报计划。摩尔多瓦上届政府在该国发生示威活动后被迫辞职。摩尔多瓦总统马亚·桑杜 (Maia Sandu) 是在此背景下发表了上述评论。

摩尔多瓦与乌克兰接壤，桑杜一再对莫斯科对摩尔多瓦这个前苏联共和国的意图以及俄罗斯军队在该国分离的外德涅斯特地区的驻扎表示担忧。她说，俄罗斯的计划涉及俄罗斯、黑山、白俄罗斯和塞尔维亚的公民进入摩尔多瓦，试图引发抗议，企图“将合法政府改为由俄罗斯联邦控制的非法政府”。

据桑杜在新闻发布会上说，“克里姆林宫对摩尔多瓦施加暴力的企图不会奏效。我们的主要目标是捍卫公民和国家的安全。我们的目标是保护摩尔的的和平与公共秩序。”

路透社说，去年，在外德涅斯特里亚当局表示他们已成为一系列袭击的目标后，俄罗斯否认想要干预摩尔多瓦。

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