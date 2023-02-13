欧盟庆幸躲过了衰退 称今年状况会更好

欧盟/乌克兰战争/经济

欧盟委员会周一表示，尽管发生了乌克兰战争，但欧洲经济在避免了今年冬天的衰退之后，今年应该会出现较低的通货膨胀率和好于预期的增长。

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据欧洲行政机构今天的宣布，乐观将欧元区2023年的增长预测上调至0.9%（+0.6个百分点），并估计今年冬天应成功避免衰退。对整个欧盟也加注了乐观，现在的预测增长为0.8%（+0.5点）。

这些数字标志着欧盟和欧元区的增长速度仍然比去年的3.5%大幅放缓。但经济经受住了乌克兰战争的影响，比预期的要好。

尽管有战争冲击影响，欧洲经济在2022年的最后一个季度避免了国内生产总值（GDP）危险收缩。

据欧盟委员会在一份声明中说："自秋季以来的有利发展改善了今年的前景。" 公告提到了天然气批发价格的下降也远远低于战前水平。

欧盟委员会还将欧元区2023年的通胀预测下调至5.6%（-0.5个百分点），并认为由于能源价格的低迷，现在的通胀威胁高峰期已经过去。据欧盟执委会说，通货膨胀已经连续三个月下降，在10月份创下10.6%的历史新高之后，通胀高峰期就已经过去。但布鲁塞尔警告说，"逆风仍然强劲"。家庭和企业继续面临高能源价格。

法新社说，预计货币政策将继续变得紧缩，而通胀压力依然存在，这应该会对商业活动和投资造成压力。

欧盟委员会还警告说，在地缘政治持续紧张的情况下，围绕预测的不确定性仍然很高。

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