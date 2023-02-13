欧盟新目标：甩掉对中国太阳能板依赖 有称难度大

欧洲/中国/太阳能板

随着欧洲结束对俄罗斯天然气的依赖，欧洲希望到2030年太阳能成为欧洲主要电力来源。但一个挑战是，在不形成对中国能源依赖的情况下如何实现这一目标。

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据华尔街日报今天报道称，欧洲的下一个能源考验：摆脱对中国太阳能板的依赖。

但中国企业目前掌控着全球80%以上的太阳能供应链，在太阳能电池板及其组件生产领域占主导地位。分析师和官员称，在欧洲建设可行的太阳能电池板产业并非易事。欧洲厂商将不得不与中国生产商竞争，后者有中国政府的补贴，能够通过降价来打压新的竞争对手。

对于欧盟来说，打破对中国这个地缘政治对手的近乎完全的依赖，已经成为当务之急；欧盟正在寻求减少温室气体排放，并试图填补莫斯科方面入侵乌克兰后与俄罗斯化石燃料脱钩留下的空白。欧盟国家正在安装比以往更多的太阳能电池板，其中大部分产自中国。

报道说，欧盟领导人本周将在布鲁塞尔举行会议，以就补贴太阳能电池板生产商和其他绿色产业的计划达成一致。目前美国、中国、印度和其他一些国家已经加大了对这些行业的补贴力度。

欧洲大陆正押注本土项目。这将使意大利一工厂成为欧洲最大的太阳能电池板工厂。不过意大利国家电力公司和其他欧洲太阳能厂商电池板的组装仍高度依赖中国制造的硅片和其他组件。

去年前10个月，欧盟从中国进口了价值175亿欧元（约合187.5亿美元）的太阳能组件和设备，占欧洲太阳能相关总进口额的95%。

欧盟希望到2030年实现能源产量中可再生能源占比达45%，而现在该比例为17%。根据欧盟的气候计划，比高耸的风力涡轮机更易安装的太阳能电池板将成为主要的电力来源。欧盟力争到2030年使太阳能发电装机容量达到约600千兆瓦，约为目前水平的三倍。

许多中国生产商不仅在规模和政府支持方面享有优势，而且覆盖从多晶硅到成品太阳能电池板的所有生产环节。欧洲是全球最大多晶硅生产商之一德国Wacker Chemie AG的所在地，但该公司将其大部分太阳能级多晶硅运往中国，以供后者制造太阳能电池。

欧洲的计划还面临来自美国的挑战。按照《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)，美国为企业建造太阳能电池板和其他清洁技术工厂提供了巨额补贴。美国几乎没有生产太阳能电池板或组件的工厂。在《通胀削减法案》出台之后，这种情况即将改变。

据华尔街日报说，2010年之前，欧洲公司的太阳能电池板和其他设备生产商处于世界前列。后来，中国开始通过巨额补贴发展太阳能产业，包括为工厂提供廉价电力、低息贷款和减税措施。之后，中国对欧洲的太阳能电池板出口飙升，价格大幅下降，导致许多欧洲制造商纷纷倒闭。

2013年，欧盟委员会在收到欧洲太阳能板制造商的申诉后，对中国制造的太阳能板征收临时的反倾销关税。对此，中国威胁要对欧洲的汽车和其他关键行业征收关税进行反制。时任德国总理默克尔(Angela Merkel)领导的政府担心与中国发生贸易战，于是向欧盟委员会施压，要求降低太阳能板的关税。

到2018年，欧洲完全取消了这方面的关税，因认为欧洲需要获得所有能购得的太阳能板。在那之后，中国的太阳能电池板再次涌入欧洲。

欧盟正在考虑提供更多补贴，以鼓励新建太阳能电池板工厂和扩建现有工厂。欧洲太阳能行业的投资者希望欧盟放宽对企业的政府援助规定，允许大量资金流向太阳能制造商。欧盟执行机构欧盟委员会上周表示，将提议允许对欧洲的太阳能和其他可再生能源产能提供更多补贴。

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