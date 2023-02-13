贝卢斯科尼与普京铁杆 指责泽连斯基 意大利政府立即切割

意大利/乌克兰

意大利前总理贝卢斯科尼批评泽连斯基与拜登而不是普京才是乌克兰战争的罪魁祸首。贝卢斯科尼的讲话让意大利右派政府尴尬。意大利政府当即发表声明，称坚持不变坚定支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略。

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据Politico今天报道称，贝卢斯科尼将乌克兰战争归咎于泽连斯基。

谁应对乌克兰战争负责？根据意大利前总理西尔维奥贝卢斯科尼的说法，不是普京而是泽连斯基。据贝卢斯科尼称，“泽连斯基所要做的就是停止攻击顿巴斯的两个自治共和国，而但他却不会这样做的。”贝卢斯科尼是在周日晚上在意大利伦巴第大区选举投票后告诉意大利媒体，这将是第一次重大政治选举，并对刚刚上台的总理乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 的右翼联盟的考验。

贝卢斯科尼说：“我对泽连斯基这位先生的行为非常非常负面地评价。”他接着说，如果美国总统拜登威胁停止向乌克兰提供军事和财政援助，并要求泽连斯基下令停火，以换取“六、七、八、九十亿美元的马歇尔计划”，战争可能马上会结束。立即开始重建国家。

Politico说，担任总理近十年的贝卢斯科尼现在是一名参议员，领导着保守的意大利力量党，这是执政联盟的成员党。这位 86 岁的老人将普京描述为他最亲密的朋友之一，并且是克里姆林宫年终问候名单上为数不多的西方政治家之一。

去年 9 月，贝卢斯科尼在接受意大利公共广播公司 Rai 采访时表示，俄罗斯攻击乌克兰的计划是让俄罗斯军队“在一周内”进入乌克兰，用一个正派人民的政府取代泽连斯基政府。

据意大利安莎通讯社报道，意大利政府在贝卢斯科尼发表评论后仅一小时发表声明，重申其对乌克兰的“坚定的”支持。意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼 (Antonio Tajani) 是意大利力量党的成员，也是贝卢斯科尼的亲密盟友，他也在推特上表示，他的政党“一直支持乌克兰，站在欧洲、北约和西方一边。”

当被问及梅洛尼最近猛烈抨击法国总统马克龙没有邀请她与泽连斯基在巴黎共进晚餐时，贝卢斯科尼表示，如果他在任，他“永远不会去那里与泽连斯基交谈”。

据Politico引述据安莎社消息说，乌克兰总统泽连斯基办公室的顾问米哈伊洛·波多利亚克在回应贝卢斯科尼的上述讲话时说，这位前意大利总理是“在俄罗斯宣传框架内行事的克里姆林宫座上宾，是在用意大利的声誉换取他与普京的友谊。他的话正在损害意大利。”

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