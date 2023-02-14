荷兰F-35战斗机在波兰上空拦截三架俄罗斯军机

荷兰/俄罗斯乌克兰

荷兰国防部2月13日发表声明称，两架荷兰空军的F-35战斗机在波兰上空进行了首次拦截任务，“今天早些时候，荷兰快速反应警戒（QRA）在波兰启动。两架战斗机被派往空中，以识别和护送一个飞机编队”。当时不知名的飞机正从加里宁格勒接近波兰的北约责任区。

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荷兰国防部称：“经确认后发现是三架飞机，一架俄罗斯伊尔-20M‘黑鸭A’侦察机（Russian IL-20M Coot-A），由两架苏-27战斗机护航。荷兰的F-35战斗机保持一个距离护航这支编队，并将护航任务交给了北约伙伴”。加里宁格勒是俄罗斯位于波罗的海沿岸的飞地，南邻波兰，东北部和东部与立陶宛接壤。

荷兰国防部表示：“八架荷兰F-35战斗机将于2月和3月驻扎在波兰。其中四架战斗机可从（波兰北部）马尔堡空军基地起飞，在东欧上空保卫北约领空。如果需要，两架飞机在几分钟内起飞，拦截另一架飞机。例如，当一架飞机接近北约空域而不表明自己的身份时，就会发生这样的事情。两架F-35战斗机正在为这项任务待命。”

荷兰国防部称：“对于其他四架（荷兰F-35）战斗机，正在与盟国进行培训计划。当然，如果情况需要，这些也可以立即部署。”

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